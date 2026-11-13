Dự kiến tuyển sinh trường chuyên theo khối: Không bắt buộc áp dụng đồng loạt từ năm 2027-2028

Theo Bộ GD-ĐT, đề xuất về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên theo từng môn chuyên sang theo ba khối chuyên được thực hiện linh hoạt. Ảnh: Thảo Phạm

Ngày 13-11, thông tin rõ thêm về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề xuất chuyển từ tuyển sinh theo từng môn chuyên sang tuyển sinh theo ba khối chuyên được thực hiện với lộ trình thực hiện linh hoạt, không bắt buộc tất cả các trường phải áp dụng phương thức mới ngay từ năm học 2027-2028.

Theo dự thảo, những trường đáp ứng đủ điều kiện có thể chuyển sang mô hình tuyển sinh mới từ năm học 2027-2028; các trường chưa sẵn sàng tiếp tục tuyển sinh theo quy chế hiện hành và chuyển đổi từ năm học 2028-2029. Đây là hai mốc thời gian để các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị, không phải yêu cầu triển khai đồng loạt.

Đáng chú ý, phương thức mới có thể tác động trực tiếp đến học sinh lớp 9 hiện nay, bởi các em có khả năng trở thành lứa đầu tiên dự tuyển vào trường chuyên theo mô hình ba khối. Trong khi đó, nhiều học sinh đã định hướng môn chuyên, xây dựng kế hoạch ôn tập theo cách tuyển sinh hiện hành. Sự thay đổi vào thời điểm này vì thế khiến không ít phụ huynh lo ngại về khả năng xáo trộn kế hoạch học tập và ảnh hưởng đến quyền lợi dự tuyển.

Thông tin rõ thêm về vấn đề này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, quá trình xây dựng dự thảo đặt yêu cầu bảo đảm quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Việc đổi mới phương thức tuyển sinh cần được cân nhắc trên cơ sở thực tiễn, có thông tin rõ ràng và khoảng thời gian chuẩn bị phù hợp, nhất là với học sinh đang học lớp 9.

Để xác định trường nào có thể chuyển đổi sớm, dự thảo giao sở giáo dục và đào tạo đánh giá điều kiện thực hiện đối với trường chuyên thuộc tỉnh; cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ này đối với trường chuyên trực thuộc. Các nội dung cần xem xét gồm đội ngũ giáo viên, chương trình và kế hoạch giáo dục, cơ sở vật chất, phương án tuyển sinh. Căn cứ kết quả đánh giá, đơn vị quản lý quyết định thời điểm áp dụng đối với từng trường.

Thời điểm chuyển đổi phải được thông báo công khai cùng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định này nhằm giúp phụ huynh, học sinh nắm bắt sớm phương thức tuyển sinh của từng trường, chủ động lựa chọn và chuẩn bị, tránh tình trạng thay đổi đột ngột khi kỳ thi đã đến gần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lấy ý kiến các địa phương, trường chuyên, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh và học sinh để đánh giá tác động của phương án tuyển sinh mới. Trên cơ sở thực tiễn, Bộ có thể nghiên cứu điều chỉnh thời điểm thực hiện hoặc bổ sung giải pháp chuyển tiếp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến học sinh.