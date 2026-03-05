Du khách miền Trung – Tây Nguyên nô nức trẩy hội Bà Nà Hills

Ngay từ những ngày đầu tháng 3, Sun World Ba Na Hills đã trở thành tâm điểm hút khách của du lịch Đà Nẵng . Không khí tại khu vực cổng vào khu du lịch vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của nhiều đoàn du khách đến từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng hội ngộ về đây.

Dòng người háo hức trải nghiệm hệ thống cáp treo, check in Cầu Vàng nổi tiếng cùng nhiều công trình biểu tượng trên đỉnh núi Chúa. Trên gương mặt mỗi du khách đều rạng rỡ niềm vui khi được cùng gia đình, bạn bè đi du xuân, thưởng ngoạn "châu Âu thu nhỏ" với mức chi phí tiết kiệm tối đa.

Tâm điểm của hành trình khám phá Bà Nà dịp này chính là Lễ hội hoa Tulip với quy mô lên đến một triệu bông. Khắp nơi, từ Quảng trường trung tâm, Làng Pháp cổ kính đến Lâu đài Mặt Trăng và Quảng trường Nhật Thực đều được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của loài hoa đến từ xứ sở Hà Lan.

Hàng triệu bông tulip đủ màu sắc tưng bừng khoe sắc, tạo nên những thảm hoa trải dài bất tận. Du khách nô nức lưu giữ những khung hình đẹp như tranh vẽ giữa không gian kiến trúc châu Âu nguy nga. Được biết, Lễ hội hoa Tulip năm 2026 là cột mốc đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên Bà Nà Hills tự ươm trồng 100% hoa tulip ngay trên đỉnh núi, thay vì nhập khẩu hoa thành phẩm từ các nguồn trung gian như trước đây. 1 triệu bông tulip với 36 giống nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan đã được chăm sóc liên tục hơn 60 ngày, trải qua đầy đủ các công đoạn từ xử lý củ, bảo quản lạnh đến điều chỉnh thời điểm ra hoa.

Không gian hoa Tulip hòa quyện cùng cảnh sắc mây trời Bà Nà mang đến cảm giác như đang lạc bước vào một bức tranh đời thực. Những vườn hoa Tulip đủ sắc màu hòa quyện cùng cảnh sắc mây trời Bà Nà mang đến cảm giác như đang lạc bước vào một bức tranh đời thực. Theo kế hoạch, Ba Na Hills đang đặt ra mục tiêu phá vỡ kỷ lục của chính mình với Lễ hội hoa Tulip năm 2027 hứa hẹn hội ngộ 2 triệu bông tulip – một kỷ lục chưa từng có của Bà Nà, trong đó sẽ có nhiều loài hoa mới và độc quyền tại Việt Nam

Bên cạnh thưởng hoa, du khách còn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội sôi động với chuỗi show diễn đẳng cấp quốc tế diễn ra vào nhiều khung giờ trong ngày, khiến bất cứ ai cũng được đắm mình trong không khí nghệ thuật.

Hiện có 03 show diễn hấp dẫn được trình diễn liên tục tại Bà Nà, gồm: show "Solar Warrior" với những màn trình diễn đầy uy lực của các chiến binh; Show carebet "After Glow" mang đến những vũ điệu mê hoặc của các nghệ sĩ đa quốc gia tại Beer Plaza hay show "Love in the sky" tựa như một bản tình ca lãng mạn giữa đỉnh mây ngàn theo phong cách vintage.

Không chỉ bị thu hút bởi cảnh sắc Lễ hội hoa tulip quy mô lớn, du khách còn hào hứng tận hưởng chương trình ưu đãi sâu cùng những đặc quyền chưa từng có tiền lệ. Dịp này, Sun World Ba Na Hills dành tặng riêng người dân của 11 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng) chính sách ưu đãi sâu chưa từng có với giá vé cáp treo chỉ còn 400.000 đồng đối với người lớn và 300.000 đồng đối với trẻ em (từ 1m-1,4m) và người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên). "Đây là lần thứ 2, gia đình tôi cũng đi chơi Bà Nà vào tháng 3 vì biết dịp này khu du lịch sẽ dành nhiều ưu đãi cho người người dân Miền Trung – Tây Nguyên. Bà Nà thì mỗi năm mỗi khác, lần nào đến cũng thấy Bà Nà đẹp hơn và có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn. Đặc biệt là giờ đây một tấm vé này đi chơi được 3 ngày liên tiếp, nên cả nhà quyết định dành hẳn 2 ngày để đi chơi Bà Nà cho đã, thong thả trải nghiệm mà không còn áp lực phải đi cho hết trong một ngày" – ông Nguyễn Thanh Lâm – du khách đến từ Gia Lai chia sẻ.

Không chỉ ưu đãi riêng giá vé, chương trình còn mang đến combo cáp treo và buffet trưa hấp dẫn với 700.000/người lớn, 600.000/người cao tuổi và 500.000/trẻ em, mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá Bà Nà vừa trọn vẹn, vừa tiết kiệm.