Du khách hào hứng đến núi Bà Đen dịp Tết Dương để chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Cách TP.HCM chỉ khoảng 2 tiếng chạy xe, núi Bà Đen, Tây Ninh là điểm đến thuận tiện và hấp dẫn bậc nhất tại Nam bộ. Không chỉ nổi tiếng với khung cảnh "đệ nhất thiên sơn" và một hệ thống các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen năm nay còn đặc biệt thu hút du khách với Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngự toạ tại nơi cao nhất trên đỉnh núi.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Sau lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni diễn ra vào ngày 29/12/2025, Phật tử và du khách sẽ chính thức được chiêm bái và đảnh lễ Tôn tượng bề thế này từ ngày 1/1/2026. Tôn tượng là sự hiện diện hiếm hoi tại Việt Nam của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - theo tiếng Phạn là Kanakamuni, có nghĩa là "Đấng đến từ Vàng" hoặc "Bậc mang đến sự Hoàng Kim".

Theo ghi chép của kinh Phật, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm (Udumbara). Udumbara là tên tiếng Phạn của cây, hoa, quả sung, đồng thời là một loài hoa thần thoại trong Phật giáo, được cho là 3.000 năm mới nở một lần và chỉ xuất hiện khi Đức Phật hoặc Vua Luân Vương ra đời. Udumbara mang ý nghĩa là "hoa mang điềm lành từ thiên thượng".

Du khách sẽ không muốn bỏ lỡ Núi Bà Đen vào dịp tết Dương Lịch này. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 7,2m, được chế tác bằng chất liệu đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k, và được tạo tác với dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung có tuổi đời nhiều thập kỷ. Với dáng ngồi kiết già trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mang khuôn mặt từ bi, đôi mắt mở dịu nhìn xuống, thể hiện sự tĩnh lặng, thấu hiểu và lòng thương xót chúng sinh.

Điểm nhấn độc đáo của công trình văn hoá tâm linh này là Thác Ưu Đàm bao quanh tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Thác Ưu Đàm hình tròn, có đường kính 50m, cao 12m, được dựng từ 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật tỏa khắp muôn nơi, Thác Ưu Đàm tỏa sáng ánh vàng, tạo điểm nhấn rực rỡ giữa bầu trời trên đỉnh núi thiêng.

Núi Bà Đen hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương năm nay. Ảnh: Minh Tú

Trên đỉnh núi Bà Đen , cùng với Tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – vị Phật đại diện cho hiện tại; Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc – vị Phật đại diện cho tương lai; Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị Phật đại diện cho quá khứ làm nên một sợi dây liên kết thời gian của quá khứ - hiện tại - tương lai ngay trên đỉnh núi thiêng liêng này.

Trong những ngày đầu năm, núi Bà Đen trở thành điểm đến để các Phật tử và du khách quán chiếu tự thân, gạt bỏ những lo lắng của quá khứ hay tương lai, để sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với tâm chánh niệm và gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống yên bình, thịnh vượng.