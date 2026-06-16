Một luật sư họ Bao ở Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc) gần đây đã đến Vương quốc Hải dương Tương Giang để trải nghiệm môn lặn. Không ngờ chỉ sau hơn 10 giây xuống nước, anh đã bị một con cá mập hổ cát dài khoảng 3 mét cắn vào đầu và mặt, để lại 9 vết răng sâu đến tận xương thịt. Sau khi được đưa lên bờ, anh còn bị nhân viên hỏi "có muốn tiếp tục lặn nữa không", khiến anh vô cùng tức giận.

Phía nhân viên thừa nhận đã không thông báo bên trong có cá mập. Hiện tại, phía công viên chỉ đồng ý bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng), khiến cuộc hòa giải giữa hai bên đổ vỡ.

Theo tờ Cửu Phái Tân Văn, vào ngày 15 tháng 5, luật sư Bao cùng gia đình đã chi 480 nhân dân tệ (khoảng 1,68 triệu đồng) để tham gia trải nghiệm lặn "Khám phá hang động xanh" tại Vương quốc Hải dương Tương Giang. Trước khi xuống nước, anh từng hỏi nhân viên về độ an toàn, phía nhân viên trả lời rằng "ngay cả trẻ em cũng có thể tham gia, rất an toàn" nhưng hoàn toàn không thông báo trong vùng nước có cá mập hoạt động.

Vụ việc khiến du khách vô cùng bức xúc

Luật sư Bao cho biết, anh xuống nước chưa đầy 20 giây thì một con cá mập hổ cát dài khoảng 3 mét bất ngờ lao tới, cắn thẳng vào đầu và mặt anh. Anh lập tức được nhân viên cứu hộ đưa đi điều trị.

Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy, luật sư Bao bị nhiều vết thương do cắn trên đầu, bao gồm vết thương tróc da vùng thái dương đỉnh bên phải và vết rách trên mặt bên phải. Đầu anh cần phải khâu lại, khuôn mặt cũng bị biến dạng do vết thương, tổng cộng để lại 9 dấu răng, trong đó 7 dấu ở mặt và 2 dấu ở đầu, mỗi vết thương sâu khoảng 2 cm.

Luật sư Bao chỉ ra rằng, bác sĩ khuyến nghị anh nên nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng và cần sử dụng thuốc chống sẹo trong thời gian dài. Mặc dù phía công viên đã tạm ứng chi phí y tế, nhưng sau đó chỉ đưa ra phương án bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng), khiến anh không thể chấp nhận.

Luật sư Bao bày tỏ: "Chỉ riêng tiền lương bị mất đã vượt quá con số này". Do vết thương không thể làm việc bình thường, lại phải đối mặt với việc điều trị tiếp theo và tổn thương về ngoại hình, anh quyết định thông qua con đường pháp luật để giành lại khoản bồi thường hợp lý.

Báo cáo cho biết, tính đến ngày 15 tháng 6, hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận sau nhiều lần thương lượng. Phía Vương quốc Hải dương Tương Giang phản hồi rằng, dự án lặn "Khám phá hang động xanh" hiện đã tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, con cá mập hổ cát cắn du khách cũng đã được chuyển đi nơi khác.

Cục Văn hóa, Du lịch, Phát thanh và Truyền hình Trường Sa cho biết, trước đó họ chưa nhận được báo cáo liên quan và sẽ can thiệp để điều tra quá trình xảy ra vụ việc cũng như xem xét liệu công tác quản lý an toàn của địa điểm này có sơ suất hay không.

Nguồn: ETtoday