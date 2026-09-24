Du học từ bậc trung học tại New South Wales: Con được chuẩn bị gì trước ngưỡng cửa đại học?

Bắt đầu học tập tại Sydney từ năm 14 tuổi, Andrea Tùng Linh Hà từng gặp không ít bỡ ngỡ về ngôn ngữ và cuộc sống xa gia đình. Quá trình học tại Hệ thống Trường Công lập bang New South Wales, Australia (NSW Government Schools) đã giúp em dần tự tin, mở rộng trải nghiệm và xác định hướng đi trước khi theo học ngành Khoa học Máy tính ở bậc đại học.

Andrea Tùng Linh Hà (đứng giữa) cùng các bạn tham gia hoạt động tại trường, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo.

Câu chuyện của Andrea cũng gợi mở những yếu tố phụ huynh nên cân nhắc khi cho con du học từ bậc trung học: khả năng thích nghi, sự hỗ trợ trong trường, cơ hội khám phá năng lực và kế hoạch học tập dài hạn.

Hỗ trợ tiếng Anh và hòa nhập cho học sinh quốc tế

Với nhiều học sinh quốc tế, tiếng Anh là một trong những thử thách đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Các em không chỉ cần giao tiếp hằng ngày mà còn phải làm quen với thuật ngữ học thuật, cách trình bày quan điểm và hoàn thành bài tập bằng tiếng Anh.

Những học sinh cần củng cố năng lực ngôn ngữ trước khi vào chương trình chính khóa có thể theo học tại các Trung tâm Anh ngữ Chuyên sâu (Intensive English Centres) của NSW Government Schools. Tại đây, tiếng Anh được giảng dạy kết hợp với kiến thức từ các môn như Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, giúp học sinh từng bước làm quen với cách học trong lớp.

Khi chuyển tiếp vào trường phổ thông, học sinh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Điều phối viên Học sinh Quốc tế, giáo viên tiếng Anh chuyên trách và nhân sự phụ trách khối lớp. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa, hội đồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh mới cũng tạo điều kiện để các em mở rộng kết nối, rèn sự tự tin và hòa nhập tốt hơn với môi trường học đường.

Khám phá thế mạnh qua môn học thực tiễn

Du học từ bậc trung học giúp học sinh có thêm thời gian trải nghiệm nhiều lĩnh vực trước khi lựa chọn ngành học ở bậc đại học.

"Điều làm mình ngạc nhiên nhất về các môn học ở đây là sự tập trung vào tính thực tế", Andrea chia sẻ. Trong đó, môn Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật số thuộc chương trình giáo dục và đào tạo nghề VET đã giúp em tiếp cận kiến thức ứng dụng và từng bước nhận ra niềm yêu thích với công nghệ.

Tại NSW Government Schools, học sinh lớp 11 và 12 có thể lựa chọn nhiều môn học bên cạnh tiếng Anh bắt buộc, từ Kinh doanh, Kinh tế và Kỹ thuật đến Khoa học, Nghệ thuật và Công nghệ ứng dụng. Thông qua các môn STEM, hoạt động nghiên cứu và học theo dự án, các em được vận dụng kiến thức, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng và giải quyết những vấn đề gần với thực tế.

Những trải nghiệm này giúp học sinh hiểu rõ hơn về sở thích và năng lực của bản thân, đồng thời mang đến cho phụ huynh thêm cơ sở để cùng con xây dựng định hướng đại học phù hợp.

Các dự án thực hành giúp học sinh vận dụng kiến thức, rèn kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Định hướng đại học ngay từ bậc THPT

Lộ trình vào đại học được hình thành từ những lựa chọn trong suốt các năm THPT. Vì vậy, học sinh nên sớm tìm hiểu ngành dự kiến, điều kiện tuyển sinh và nhóm môn phù hợp để xây dựng kế hoạch học tập có định hướng.

Tại NSW Government Schools, đội ngũ hướng nghiệp hỗ trợ học sinh tìm hiểu chương trình đại học, lựa chọn môn học và chuẩn bị cho giai đoạn sau phổ thông. Quá trình này giúp các em đối chiếu sở thích, năng lực với yêu cầu của ngành học dự kiến.

Sau khi hoàn thành đầy đủ yêu cầu lớp 12, học sinh được cấp Higher School Certificate (HSC) – văn bằng cuối cấp của bang New South Wales. Những em đáp ứng yêu cầu về môn học và kết quả học tập có thể được tính Australian Tertiary Admission Rank (ATAR), thứ hạng được sử dụng trong quá trình xét tuyển đại học.

ATAR không phải bằng tốt nghiệp hay điểm của một môn học. Mỗi trường và chương trình vẫn có thể áp dụng điều kiện đầu vào bổ sung, vì vậy việc định hướng sớm sẽ giúp học sinh lựa chọn môn phù hợp và chủ động hơn khi chuẩn bị hồ sơ đại học.

Những điều phụ huynh nên cân nhắc trước khi cho con du học THPT

Mỗi học sinh có điểm xuất phát, khả năng thích nghi và mục tiêu khác nhau. Vì vậy, lựa chọn trường không nên chỉ dựa trên danh tiếng, mà cần phù hợp với năng lực học tập, mức độ tự lập và định hướng dài hạn của từng em.

Trước khi xây dựng lộ trình, gia đình nên cân nhắc:

Năng lực học tập và trình độ tiếng Anh hiện tại;

Thời điểm nhập học, khối lớp và nhóm môn phù hợp với định hướng đại học;

Mức độ sẵn sàng về tâm lý, kỹ năng tự lập và khả năng sống xa gia đình;

Phương án chỗ ở, chăm sóc và hỗ trợ dành cho học sinh dưới 18 tuổi;

Tổng ngân sách cho học phí, sinh hoạt và các khoản liên quan.

Câu chuyện của Andrea mang đến một góc nhìn tham khảo về cách những năm trung học có thể giúp học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, khám phá thế mạnh và chuẩn bị cho bậc học tiếp theo. Tuy nhiên, mỗi lộ trình vẫn cần được xây dựng dựa trên nhu cầu, điều kiện và mục tiêu riêng của từng học sinh.

Tìm hiểu trực tiếp về NSW Government Schools

Trong tháng 10/2026, phụ huynh và học sinh có thể gặp gỡ đại diện NSW Government Schools tại Triển lãm Du học Quốc tế IDP. Sự kiện quy tụ hơn 150 trường trung học, cao đẳng và đại học quốc tế. Tại đây, gia đình có thể trao đổi cùng bà Kitty Kwong, Chuyên viên Marketing chương trình Study Tour, đại diện Hệ thống Trường Công lập bang New South Wales, về lựa chọn trường, chương trình học và những bước cần chuẩn bị cho hành trình du học THPT.

Để buổi tư vấn sát với nhu cầu của học sinh, gia đình có thể mang theo học bạ và kết quả tiếng Anh nếu có. Dựa trên năng lực, thế mạnh và mục tiêu đại học của từng em, đội ngũ tư vấn IDP sẽ hỗ trợ gia đình tìm hiểu môn học, thời điểm nhập học, chương trình tiếng Anh, phương án lưu trú và xây dựng lộ trình hồ sơ phù hợp.

Tham dự sự kiện của IDP để tìm hiểu về xu hướng các bậc học và ngành học khi du học Úc.

Lịch Triển lãm Du học Quốc tế IDP tháng 10/2026:

Hà Nội: Chủ Nhật, ngày 04/10, 08:30 - 12:00 | Tầng 6, Khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng: Thứ Năm, ngày 08/10, 17:00 - 20:00 | Tầng 2, Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần Thơ: Thứ Bảy, ngày 10/10, 08:30 -12:00 | Tầng 5, Khách sạn Sheraton Cần Thơ, 209 Đường 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ.

TP.HCM: Chủ Nhật, ngày 11/10, 08:30 -12:00 | Tầng 3, GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

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