Trong vô số loại trái cây quen thuộc của người Việt, đu đủ có lẽ là cái tên “bình dân” nhưng lại thường bị đánh giá thấp. Nhiều người chỉ xem đây là món tráng miệng quen thuộc hoặc nguyên liệu để làm sinh tố, gỏi, hầm xương. Thế nhưng phía sau phần thịt vàng cam mềm ngọt ấy lại là một “kho dinh dưỡng” tự nhiên mà không phải ai cũng biết.

Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, rất nhiều nhóm đối tượng đều có thể ăn đu đủ với lượng hợp lý để bổ sung vitamin, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Loại quả giàu vitamin C hơn nhiều người nghĩ

Đu đủ chứa hàm lượng vitamin C khá cao - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin A, beta-carotene, folate, kali cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động hàng ngày của cơ thể.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - từng chia sẻ trên báo Lao Động rằng đu đủ là loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa, có lợi cho hệ miễn dịch, làn da và sức khỏe tim mạch nếu sử dụng điều độ.

Không chỉ vậy, nhờ chứa nhiều nước và ít calo, đu đủ còn thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn duy trì vóc dáng hoặc ăn uống lành mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa - công dụng nổi tiếng nhất của đu đủ

Một trong những lý do khiến đu đủ được yêu thích suốt nhiều năm chính là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Trong đu đủ có enzyme papain - hoạt chất giúp phân giải protein trong thực phẩm. Vì thế, nhiều người thường ăn vài miếng đu đủ sau bữa ăn để giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu.

Đặc biệt, với những người thường xuyên ăn nhiều thịt, đồ dầu mỡ hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đu đủ được xem như loại trái cây giúp “giảm tải” cho dạ dày.

Lượng chất xơ tự nhiên trong đu đủ cũng góp phần hỗ trợ nhu động ruột, giúp hạn chế táo bón và cải thiện hoạt động đường ruột.

Đây là lý do loại quả này thường được khuyên dùng cho người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ đang trong giai đoạn cần bổ sung trái cây mềm, dễ tiêu hóa.

Được nhiều chị em xem như “trợ thủ” cho làn da

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, đu đủ còn là loại trái cây được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ chăm sóc da tự nhiên.

Vitamin C và beta-carotene trong đu đủ giúp cơ thể tăng sản sinh collagen - thành phần quan trọng giúp da giữ được độ đàn hồi và tươi tắn.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong loại quả này còn giúp giảm tác động từ môi trường, ánh nắng và quá trình oxy hóa tế bào.

Không ít người còn dùng đu đủ chín nghiền nhuyễn để làm mặt nạ dưỡng da tại nhà nhờ đặc tính mềm, giàu độ ẩm và dễ kết hợp với mật ong hoặc sữa chua.

Với những người thường xuyên thức khuya, căng thẳng hoặc có làn da dễ xỉn màu, việc bổ sung trái cây giàu vitamin như đu đủ có thể giúp cải thiện phần nào tình trạng da từ bên trong.

Đu đủ xanh và đu đủ chín khác nhau thế nào?

Một điểm thú vị là cả đu đủ xanh lẫn đu đủ chín đều được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt nhưng công dụng lại khá khác nhau.

Đu đủ xanh thường được dùng làm gỏi, hầm xương hoặc nấu canh. Phần thịt còn cứng, ít ngọt nhưng chứa nhiều chất xơ và nhựa thực vật.

Trong khi đó, đu đủ chín mềm hơn, giàu vitamin A và vitamin C hơn nên thường được dùng làm món tráng miệng hoặc sinh tố.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều đu đủ xanh sống vì lượng nhựa trong quả có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người nhạy cảm.

Ăn thế nào để đu đủ phát huy lợi ích tốt nhất?

Dù là loại trái cây tốt cho sức khỏe, đu đủ vẫn cần được ăn đúng cách.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn lượng vừa phải mỗi ngày, tránh ăn liên tục với số lượng lớn vì đu đủ vẫn chứa đường tự nhiên.

Những người có cơ địa lạnh, dễ tiêu chảy hoặc đang gặp vấn đề về dạ dày nên hạn chế ăn khi bụng đói.

Ngoài ra, để giữ được lượng vitamin tối ưu, đu đủ nên được ăn tươi thay vì chế biến quá lâu ở nhiệt độ cao.

Một bát đu đủ chín sau bữa ăn, ly sinh tố đu đủ ít đường hoặc món salad đu đủ thanh mát đều là những cách đơn giản để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

Giữa rất nhiều loại trái cây ngoại nhập đắt đỏ, đu đủ vẫn giữ vị trí đặc biệt nhờ giá thành hợp lý, dễ mua và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đôi khi, những thực phẩm quen thuộc nhất lại chính là thứ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn chúng ta tưởng.