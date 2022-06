Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có thể tăng nhẹ?

Theo lịch tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối, thành phố sẽ triển khai công tác chấm thi.

Ban làm phách và ban chấm thi sẽ làm việc từ 19/6 đến 3/7. Hà Nội dự kiến chậm nhất ngày 9/7 sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Cũng trong ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường.

Ảnh minh họa

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị này sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập trong cùng một ngày để tránh chờ đợi, đồn đoán cho học sinh và phụ huynh.

Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trong ba ngày 10-12/7 (trực tiếp hoặc trực tuyến). Các trường THPT tuyển bổ sung từ 19 đến 22/7.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có thể tăng?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm học 2022-2023 có gần 130.000 sĩ tử tham gia nhưng chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập. Đây là năm có lượng thí sinh tham dự cao kỉ lục ở Hà Nội trong những năm qua.

Điều đặc biệt, những thí sinh tham dự kỳ thi năm nay cũng là lứa học sinh phải trải qua gần 3 năm học, ôn tập trực tuyến trong bối cảnh của đại dịch Covid 19.

Theo bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (trường năm nay có “tỷ lệ chọi” đứng số 1 ở Hà Nội), về cơ bản mức độ của đề thi năm nay không có gì thay đổi lớn so với mấy năm gần đây, nên nói điểm chuẩn sẽ biến đổi đồng loạt ở các trường là không có cơ sở.

Tuy nhiên, bà Nhiếp cũng nhìn nhận với những trường THPT mà số lượng thí sinh đăng ký dự thi quá cao trong khi chỉ tiêu không tăng, thậm chí giảm, thì điểm chuẩn có thể sẽ có xu hướng tăng.

Bà Nhiếp cho biết sở dĩ năm nay trường THPT Yên Hòa có “tỷ lệ chọi” đứng số 1 còn thêm lý do chỉ tiêu giảm 1 lớp so với năm trước do thiếu trầm trọng về phòng học, trong khi học sinh vẫn đăng ký dự tuyển rất cao.

Theo thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội), đề Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay nhẹ nhàng, có tính phân loại, phù hợp với năm học trực tuyến dài ngày. Phổ điểm trung bình có thể từ 6,5-7,25.

Cấu trúc đề ổn định so với các năm học trước gồm 5 bài. Đây là một đề thi phù hợp với việc đại đa số học sinh có thời gian dài học trực tuyến.

Đề thi nhẹ nhàng, có tính phân các đối tượng học sinh. Sự phân loại nằm ở các bài: I.3; III.2b; IV.3 và bài V.

Với đề toán năm nay, học sinh không quá bất ngờ. Do vậy, theo dự đoán của giáo viên này, phổ điểm trung bình có thể ở 6,5-7,25 điểm.

Thầy Nguyễn Cao Cường cho rằng, nhiều thí sinh vui vì làm được bài và dự đoán không khó để đạt 9 điểm mônToán. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi so sánh gợi ý lời giải, đáp án vì với môn toán, có thể đúng về kết quả nhưng con đường đến kết quả ấy phải được trình bày rất chỉn chu, đúng cách thì mới có thể đạt điểm tuyệt đối.

“Theo tôi, mức điểm chuẩn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có thể tăng nhẹ 1 - 1,5 chứ không tăng đột biến”, thầy Cường dự báo.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội được tính như thế nào?

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, cách tính điểm thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Văn + Điểm thi môn Toán)x2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm các bài thi các môn chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.