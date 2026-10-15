Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/10

Ngày 15/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì khoảng thời gian tương đối ổn định khi đêm chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn. Sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng ráo .

Nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C, thấp nhất 22-24°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm gần 10°C.

Ngày 15/10, miền Bắc nắng ráo. (Ảnh minh họa)

Cùng ngày, trời nắng 31-33°C cũng là thời tiết chủ đạo tại Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

Ngoài ra, sau những ngày hứng mưa lớn, ngày 15/10, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện vài nơi ở khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều và tối.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/10

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, Lâm Đồng cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.