Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 10/8, ngày 11/8/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trưa và chiều nay (10/8), khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa từ 12h đến 15h ngày 10/8 có nơi trên 60mm như: trạm Thanh Trì (Hà Nội) 71,5mm, trạm Đắk Hà 1 (Quảng Ngãi) 68,2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 97mm, trạm Mỹ Tú (TP Cần Thơ) 63,8mm…

Chiều tối và đêm 10/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi 80mm. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-40mm, có nơi trên 80mm.

Chiều tối cùng ngày, Thanh Hóa - Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo đêm nay và ngày mai (11/8), miền Bắc nhiều nơi hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh, thành Đà Nẵng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Cụ thể:

Bắc Ninh: Bảo Đài, Lạng Giang, Mỹ Thái, phường Đa Mai, Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Lũng, Đông Phú, Đồng Việt, Kép, Lục Nam, Nam Dương, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Bắc Giang, phường Cảnh Thụy, phường Chũ, phường Nếnh, phường Phượng Sơn, phường Tân An, phường Tân Tiến, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, phường Yên Dũng, Tân Dĩnh, Tiên Lục.

TP Đà Nẵng: Hòa Vang, A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Đắc Pring, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Khâm Đức, Nam Trà My, Hải Vân, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Sông Kôn, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Sơn Tây Thượng, Tu Mơ Rông, Xốp, Ba Dinh, Ba Vì, Ba Vinh, Đăk Kôi, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk PLô, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng.

Lâm Đồng: Đắk Song, Bảo Lâm 5, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đinh Văn Lâm Hà, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng, Tân Hội.

Ngày 11/8, các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thời tiết tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác khô nóng, oi bức. Từ 12/8, nắng nóng ở các khu vực này giảm dần.

Cũng trong ngày 11/8, Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, trung du và đồng bằng nắng nóng cục bộ, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 10/8, ngày 11/8/2025

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày nắng nóng cục bộ. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, trung du và đồng bằng nắng nóng cục bộ. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, đồng bằng 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, trung du và đồng bằng 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, Khánh Hòa 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.