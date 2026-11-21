Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/11

Trong ngày 21-22/11, không khí lạnh sẽ có quá trình suy yếu và lệch dần sang phía Đông. Vì vậy, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, thời tiết duy trì trạng thái rét trong ngày 21/11.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 13-16°C, vùng núi 11-13°C. Với khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các khu vực này dao động 19-22°C.

Ngày 21/11, miền Bắc tiếp tục rét. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 21/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ đêm 21/11, mưa lớn trên khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Cũng trong ngày 21/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam tỉnh Quảng Trị trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/11

TP Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, phía Nam có nơi trên 22°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.