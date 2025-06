Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Ngày 18/6, thời tiết trên khắp cả nước có nhiều biến động. Trong khi miền Bắc xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm thì Trung Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái mùa mưa với mưa rào, dông cục bộ, nhiều nơi mưa rất to.

Đêm 17/6, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to đến rất to ở một số nơi. Lượng mưa từ 19h ngày 17/6 đến 3h ngày 18/6 có nơi trên 60mm như: Bạch Ngọc (Hà Giang) 117,6mm; Việt Yên (Bắc Giang) 62,8mm; Ea RBin (Đắk Lắk) 109,2mm; Buôn Choah (Đắk Nông) 87,2mm; Nghĩa Trung (Bình Phước) 98,2mm…

Ngày và đêm nay 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong khi đó, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lại chuyển sang trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 36°C. Dự báo tình trạng nắng nóng tại đồng bằng Bắc Bộ còn tiếp diễn đến ngày 19/6.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Bắc Bộ, Nam Bộ mưa kéo dài. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa vẫn được duy trì. Trong ngày 18/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng 15-40mm, tuy nhiên một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, đặc biệt là vào chiều tối và đêm.

Trong hai ngày 18-19/6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nằm trong tâm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày làm tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, chiều tối và đêm, khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Dông sau nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ cao đi kèm các hiện tượng như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cây trồng và hạ tầng kỹ thuật.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 19 đến đêm 20/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Vùng núi và trung du khả năng xảy ra mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, mưa vẫn tiếp diễn rải rác đến cuối tháng, cục bộ mưa to và thường tập trung vào chiều tối, đêm. Trong đó, đồng bằng có mưa nhưng những cơn mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi.

Tại Trung Bộ, từ ngày 20/6, nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần và thu hẹp về phạm vi, chỉ còn xảy ra cục bộ. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhưng không còn gay gắt như giai đoạn đầu tháng. Chiều tối và đêm mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó từ 20-22/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 18/6/2025

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Hòa Bình ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, Hòa Bình 35-36°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đồng bằng nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, có nơi trên 36°C, phía Nam 31-34°C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.