Dự báo tài lộc 12 con giáp trong 7 ngày tới (23-29/5): Có người gỡ được áp lực tiền bạc, có người bất ngờ gặp “mối kiếm tiền”

Tuổi Tý: Có khoản tiền nhỏ nhưng đều đặn hơn

Người tuổi Tý bước vào tuần mới với tâm lý bớt căng hơn chuyện tiền nong. Dù chưa phải giai đoạn “phất lên”, nhưng nhiều khoản thu nhỏ bắt đầu quay lại đều hơn, đặc biệt với người làm thêm, bán hàng online hoặc nhận việc ngoài giờ.

Đây cũng là tuần phù hợp để tuổi Tý rà soát lại chi tiêu trong gia đình. Một vài khoản tưởng nhỏ như tiền ăn ngoài, cà phê, ship đồ… đang âm thầm ngốn khá nhiều ngân sách.

Tuổi Sửu: Dễ có người giúp đỡ về tài chính

Tuổi Sửu có vận quý nhân khá rõ trong 7 ngày tới. Có thể là người thân cho lời khuyên, đồng nghiệp giới thiệu công việc hoặc ai đó chủ động hỗ trợ đúng lúc đang cần tiền.

Người tuổi Sửu kinh doanh nhỏ nên chú ý các mối quen cũ, khách cũ hoặc cộng đồng online từng tương tác trước đây. Một cơ hội kiếm thêm có thể đến từ chính những kết nối tưởng đã “nguội”.

Tuổi Dần: Cẩn thận quyết định mua sắm lớn

Tuần này tuổi Dần khá dễ “xuống tiền theo cảm xúc”. Từ mua đồ gia dụng, điện thoại đến đặt cọc du lịch, mọi thứ đều có xu hướng quyết nhanh hơn bình thường.

Nếu đang muốn đổi xe, đổi đồ công nghệ hoặc đầu tư khoản lớn, tuổi Dần nên chờ thêm vài tuần nữa để tránh cảm giác “mua xong thấy chưa thật sự cần”.

Tuổi Mão: Có cơ hội tăng thu nhập phụ

Đây là một trong những con giáp có tín hiệu tài lộc sáng hơn trong tuần cuối tháng 5. Người tuổi Mão dễ gặp cơ hội kiếm thêm từ kỹ năng cá nhân: viết lách, bán hàng, làm nội dung, dạy học, livestream hoặc cộng tác ngắn hạn.

Điểm tích cực là tiền đến không quá lớn nhưng khá thực tế, giúp tuổi Mão cảm thấy chủ động hơn thay vì chỉ trông chờ lương chính.

Tuổi Thìn: Áp lực tiền bạc giảm dần

Sau thời gian phải xoay xở nhiều khoản cùng lúc, tuổi Thìn bắt đầu có cảm giác “thở được”. Một số khoản nợ nhỏ, tiền ứng trước hoặc chi phí tồn đọng có thể được xử lý trong tuần này.

Tuy nhiên, tuổi Thìn vẫn cần tránh tâm lý “vừa có tiền là tự thưởng”. Cuối tháng 5 chưa phải thời điểm phù hợp để tiêu mạnh tay.

Tuổi Tỵ: Dễ gặp may trong công việc liên quan tiền bạc

Người tuổi Tỵ có khả năng được giao thêm việc, tăng doanh số hoặc nhận lời mời hợp tác ngắn hạn. Đây là tuần khá tốt với người làm sale, môi giới, dịch vụ hoặc công việc cần giao tiếp.

Một số tuổi Tỵ cũng có thể nhận tin vui liên quan thưởng nóng, hoàn tiền hoặc chốt được khoản mua bán đang dang dở.

Tuổi Ngọ: Chi tiêu cho gia đình tăng mạnh

Tuần này tuổi Ngọ có xu hướng “mất tiền vì người thân” khá rõ. Có thể là phát sinh chuyện học hành của con cái, tiệc tùng, sửa chữa trong nhà hoặc hỗ trợ người thân.

Dù hơi áp lực, nhưng điểm tích cực là tuổi Ngọ vẫn giữ được khả năng cân đối. Điều quan trọng nhất lúc này là tránh vay tiêu dùng ngắn hạn cho những khoản chưa thật sự cấp thiết.

Tuổi Mùi: Có lộc nhỏ bất ngờ

Tuổi Mùi là kiểu “đang không kỳ vọng thì lại có tiền”. Một khoản hoàn tiền, quà tặng, khách cũ quay lại hoặc cơ hội hợp tác nhỏ có thể giúp tâm trạng tài chính nhẹ nhõm hơn đáng kể.

Đây cũng là tuần hợp để dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ cũ hoặc sắp xếp lại góc làm việc. Nghe hơi tâm linh nhưng nhiều tuổi Mùi sẽ thấy: càng gọn gàng càng dễ có động lực kiếm tiền.

Tuổi Thân: Dễ kiếm được nhưng cũng dễ tiêu mạnh

Tiền vào khá nhanh nhưng tiền ra cũng không kém. Người tuổi Thân tuần này có xu hướng chi cho trải nghiệm: ăn uống, tụ tập, du lịch ngắn ngày hoặc mua đồ “tự thưởng cuối tháng”.

Nếu biết kiểm soát, đây vẫn là tuần tài chính ổn. Nhưng nếu tiêu theo cảm xúc, tuổi Thân rất dễ rơi vào cảnh “mới nhận tiền đã gần hết ví”.

Tuổi Dậu: Có tín hiệu tốt về tích lũy

Tuổi Dậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tiết kiệm, tích lũy hoặc đầu tư nhỏ. Một số người sẽ quyết định mở quỹ riêng, chia lại ngân sách hoặc cắt vài khoản tiêu không cần thiết.

Đây là tuần tốt để tuổi Dậu bắt đầu những thay đổi tài chính nhỏ nhưng có lợi lâu dài.

Tuổi Tuất: Công việc có biến động tích cực

Người tuổi Tuất có thể nhận nhiệm vụ mới, gặp đối tác mới hoặc thay đổi môi trường làm việc theo hướng tốt hơn. Tài lộc chưa tăng ngay lập tức nhưng đang có dấu hiệu mở đường.

Một vài tuổi Tuất từng áp lực vì thất nghiệp hoặc thu nhập giảm cũng bắt đầu thấy cơ hội quay trở lại.

Tuổi Hợi: Cần giữ tiền kỹ hơn bình thường

Tuổi Hợi là con giáp cần cẩn trọng nhất tuần này về chuyện tiền bạc. Không hẳn mất tiền lớn, nhưng dễ có nhiều khoản lặt vặt cộng dồn khiến cuối tuần nhìn lại mới giật mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi cũng nên hạn chế cho vay, mua hộ hoặc “đầu tư giúp người quen” trong giai đoạn này. Có những lời nhờ tưởng đơn giản nhưng dễ kéo theo phiền phức tài chính về sau.

3 con giáp có tín hiệu tài lộc sáng nhất tuần (23-29/5) Tuổi Mão: Có cơ hội tăng thu nhập phụ rõ rệt. Tuổi Tỵ: Dễ gặp may trong công việc liên quan tiền bạc. Tuổi Sửu: Có quý nhân hỗ trợ tài chính hoặc công việc. 3 con giáp cần giữ ví chặt hơn trong tuần tới Tuổi Dần: Dễ mua sắm theo cảm xúc. Tuổi Thân: Kiếm được nhưng tiêu cũng rất mạnh. Tuổi Hợi: Nhiều khoản phát sinh nhỏ nhưng hao tiền bất ngờ.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm