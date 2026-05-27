Bước sang tháng 6, khi mùa hè chính thức gõ cửa và năng lượng vũ trụ chuyển dịch mạnh mẽ, ba chòm sao hệ Khí gồm Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình sẽ bước vào một giai đoạn nhiều biến động về tiền bạc. Có người đón được cơ hội kiếm tiền bất ngờ từ những mối quan hệ tưởng đã ngủ quên, có người lại tìm thấy hướng đi tài chính dài hạn sau nhiều tháng loay hoay. Điều thú vị là không phải ai cũng giàu lên theo cách giống nhau, và đó mới là chỗ đáng để mỗi cung hoàng đạo dừng lại đọc kỹ.

Song Tử: Tiền chạy theo lời nói, càng giao tiếp càng có lộc

Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6, Song Tử sẽ cảm nhận rõ một luồng năng lượng mới đổ về công việc. Đây là giai đoạn sao Thủy, hành tinh chủ quản của Song Tử, hoạt động thuận lợi, mở ra cơ hội cho những ai làm nghề liên quan đến chữ nghĩa, truyền thông, môi giới hay bán hàng. Khác với những dự báo chung chung kiểu "may mắn về tiền bạc", điều thực sự xảy ra với Song Tử là tiền đến từ những cuộc trò chuyện. Một tin nhắn cũ được trả lời lại, một người bạn lâu năm bất ngờ giới thiệu khách, hoặc một cuộc gặp tưởng chỉ là xã giao có thể chuyển thành hợp đồng. Bí quyết của Song Tử trong tháng này là đừng ngại bắt máy, đừng lười trả lời tin nhắn.

Giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 20, Song Tử nên cẩn trọng với những khoản chi tiêu bốc đồng. Tính cách thích cái mới khiến nhiều người dễ sa đà vào việc mua sắm online, đầu tư theo phong trào hoặc đặt cọc cho những khóa học chưa thật sự cần thiết. Lời khuyên thiết thực là hãy lập một danh sách những thứ muốn mua, để qua ba ngày rồi mới quyết định. Phương pháp này tưởng đơn giản nhưng giúp Song Tử giữ lại được khoản tiền không nhỏ.

Mười ngày cuối tháng, từ 21 đến 30, là thời điểm Song Tử có thể nhận được một khoản thu nhập phụ ngoài dự tính. Đó có thể là tiền hoa hồng, tiền thưởng dự án hoặc một lời mời cộng tác mang tính dài hạn.

Thiên Bình: Lộc đến từ sự cân bằng, càng hài hòa càng đầy túi

Thiên Bình bước vào tháng 6 với tâm thế thoải mái hơn nhiều tháng trước. Trong tuần đầu tiên, tài chính của Thiên Bình có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn chi tiêu nhiều cho gia đình hoặc các mối quan hệ. Điểm sáng nhất của Thiên Bình tháng này nằm ở khả năng đàm phán. Nếu đang có ý định xin tăng lương, thương lượng hợp đồng hay chốt một giao dịch quan trọng, hãy ưu tiên thực hiện trong khoảng ngày 5 đến ngày 12.

Từ giữa tháng trở đi, Thiên Bình có thể đón nhận một cơ hội đầu tư đến từ người thân hoặc bạn đời. Khác với những lời rủ rê chung chung, lần này lời đề nghị có cơ sở rõ ràng và đi kèm số liệu cụ thể. Tuy vậy, Thiên Bình vẫn nên dành thời gian xem xét kỹ giấy tờ, đừng vì cả nể mà gật đầu vội. Tài lộc của Thiên Bình giai đoạn này gắn chặt với chữ "minh bạch", càng rõ ràng càng vững.

Tuần cuối tháng, từ 24 đến 30, là lúc Thiên Bình nên nghĩ đến việc tiết kiệm có hệ thống. Mở một tài khoản riêng để tích lũy, hoặc bắt đầu một quỹ dự phòng nhỏ, là việc làm phù hợp với năng lượng tháng này.

Bảo Bình: Đổi vận từ những quyết định không giống ai

Bảo Bình vốn nổi tiếng với lối tư duy độc lập, và tháng 6 chính là tháng phần thưởng đến tay những ai dám đi đường khác. Trong nửa đầu tháng, từ ngày 1 đến ngày 15, nhiều Bảo Bình sẽ nảy ra ý tưởng kinh doanh hoặc nghề tay trái mà người ngoài nhìn vào thấy hơi lạ. Đừng vội bỏ qua. Năng lượng sáng tạo của Bảo Bình trong giai đoạn này rất mạnh, và những ý tưởng có vẻ kỳ quặc lại thường sinh lời tốt nếu được triển khai đúng cách.

Nửa cuối tháng, Bảo Bình cần cẩn thận với chuyện cho mượn tiền. Khoảng từ ngày 16 đến ngày 23, sẽ có người ngỏ ý vay mượn với lý do nghe rất hợp lý, nhưng đây không phải lúc để Bảo Bình mở hầu bao. Hãy học cách từ chối khéo, vì khoản tiền cho mượn lúc này khả năng cao sẽ khó đòi về.

Những ngày cuối tháng, từ 24 đến 30, Bảo Bình có thể nhận tin vui liên quan đến công việc chính. Một dự án bị trì hoãn lâu nay bất ngờ được duyệt, hoặc một khoản tiền cũ tưởng đã mất nay quay trở lại.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.