Drama Xoài Non thanh lý: Nhíp dùng rồi vẫn bán 5k, đồ vệ sinh khách sạn tặng free cũng pass

Mới đây, một bài đăng trên Threads về những món đồ bán lại của nàng hot girl Xoài Non đã nhận được tương tác khá lớn chỉ sau vài tiếng chỉ vì cô nàng pass... một chiếc nhíp. Cụ thể, một netizen đã chia sẻ bài đăng pass nhíp với giá 5 nghìn đồng của Xoài Non với caption: "Góc mắc cười: Tôi hay follow mấy trang pass đồ của KOL, KOC đồ á mà chưa thấy ai pass (thanh lý - PV) đồ mà kiểu cheap (rẻ tiền - PV) vậy luôn á. Pass mỹ phẩm, mi giả thì tặng luôn cây nhíp gắp mi luôn đi, pass 5k không biết để làm chi, ai vô mua tôi cũng ạ". Phía dưới là bài đăng bán lại nhíp của Xoài Non.

Nhanh chóng, phía dưới bài đăng là ồ ạt bình luận bày tỏ sự khó hiểu với những món đồ được Xoài Non đăng bán. Đồ cá nhân thì không nói, đằng này, cô nàng còn bán cả những món vốn là hàng FREE như: bộ đồ dùng cá nhân do khách sạn cung cấp, sample mỹ phẩm, khăn giấy tẩy trang...

Số đông cho rằng nàng hot girl bán hàng lắt nhắt, bất chấp bất kể đó là gì. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng Xoài Non pass đồ nhưng bị "ảo giá", nhiều món dùng rồi lại được bán với giá bằng săn sale, thậm chí còn đắt hơn mua mới hoặc dùng đã "nhàu" rồi nhưng vẫn pass.

Tuy nhiên, vẫn có một phần đông netizen không đồng ý với cách "phốt" của chủ bài đăng, cho rằng chuyện pass đồ là thuận mua vừa bán, hợp lý thì mua ủng hộ, không thì lướt qua. Mặt khác, vì Xoài Non xác định một phần doanh thu sẽ làm từ thiện nên không cần phải quá bắt bẻ. Với những món đồ giá rẻ như 3k, 5k, 10k... thì có thể mua gộp thành 1 đơn to cũng rất hợp lý.

Về phía Xoài Non cũng nhanh chóng nhìn thấy bài đăng này nên cô nàng đã lên tiếng ngay. Xoài Non chia sẻ thẳng thắn những món mình không dùng sẽ bán với giá hợp lý, và dù là 5 - 10K thì cũng sẽ có ý nghĩa với rất nhiều người.

Mặt khác, về lý do pass đồ lẻ tẻ với giá rẻ thay vì tặng như trước thì Xoài Non giải thích rằng cô làm vậy vì tôn trọng giá trị đồng tiền, không kể là nhiều hay ít. Bởi vì trích một phần doanh thu làm từ thiện nên mỗi nghìn đồng đều đáng trân quý và giúp cô làm điều mình muốn. Xoài Non cũng đã xóa bài đăng bán nhíp và bày tỏ rằng không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này.

Sở dĩ mua gì, bán gì là quyền của mỗi người. Trong vụ việc này, có lẽ gây tranh cãi vì mỗi người 1 quan điểm nên dù có người đồng tình nhưng cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều với cách pass đồ của Xoài Non.

Còn bạn, bạn đánh giá drama này thế nào?