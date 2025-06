Trẻ hơn Midu 13 tuổi, Xoài Non vẫn bị đàn chị lấn át vì tạo hình không ổn

Midu và Xoài Non đều là những mỹ nhân nhận được sự yêu thích từ công chúng nhờ nhan sắc xinh đẹp, nổi bật. 2 mỹ nhân thuộc hai thế hệ khác nhau đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khoảnh khắc suýt cùng chung một khung hình tại sự kiện mới đây. Ngay lập tức, bàn cân so sánh visual đã được đặt ra. Nếu như Midu ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, ngày càng "lão hóa ngược" cùng thần thái thanh tao thì Xoài Non lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không những thế, vẻ ngoài trẻ trung của cựu hot girl đình đám một thời dường như đã xóa nhòa khoảng cách 13 tuổi với đàn em.

Đoạn video quay Midu và Xoài Non tại sự kiện rấy lên những so sánh về visual của 2 mỹ nhân nổi tiếng. (Nguồn: 365xoay)

Dù đứng ở góc thiếu sáng hơn Xoài Non nhưng Midu vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với visual rạng rỡ, tươi trẻ. Hot girl sinh năm 1989 yêu kiều và sang chảnh trong mẫu váy cúp ngực của NTK Lê Thanh Hòa.

Trái ngược với Midu, tạo hình lần này của Xoài Non lại khiến nhiều người thất vọng. Từ bộ váy có phần hơi sến và dìm dáng đến layout makeup, làm tóc đều góp phần làm diện mạo mỹ nhân sinh năm 2002 mất điểm vì bị cộng thêm vài tuổi.

Dưới ống kính cam thường, Midu hoàn toàn "lấn át" đàn em, xóa tan khoảng cách tuổi tác.

Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Midu khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt. Thậm chí, có ý kiến còn ngỡ như cả 2 người bằng tuổi vì giao diện "hack tuổi" của Midu.

Diện mạo khiến nhiều người không nhận ra Xoài Non. Bên cạnh đó, việc chọn mẫu váy lùng bùng càng vô tình khiến vóc dáng cô thêm phần đầy đặn, mũm mĩm.