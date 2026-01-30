Drama quà Tết 2026 tới: Hồng Loan bán 549k khẳng định hàng công ty, Bích Trâm bán 500k vẫn không quên cà khịa

Những ngày cận Tết, thị trường quà biếu, các set quà Tết lại bước vào giai đoạn sôi động. Năm nào cũng vậy, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng là hàng loạt tranh cãi xoay quanh các giỏ quà Tết: giá có "mềm" không, bên trong gồm những gì, liệu có xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mùa quà Tết 2026 năm nay cũng không ngoại lệ, khi hai set quà của Hồng Loan và Bích Trâm bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Cả hai đều công bố những combo quà Tết ở tầm giá phổ biến khoảng 500k, nhưng cách xây dựng sản phẩm và cách giới thiệu lại khá khác nhau, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Set quà Tết Hồng Loan: 549k, nhấn mạnh "hàng công ty"

Set quà Tết của Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) có thiết kế hộp với tông đỏ chủ đạo, hướng đến phong cách sang trọng, gọn gàng. Bên trong gồm nhiều món được cô giới thiệu khá kỹ trong video mà cô đăng tải.

(Nguồn: @loanloan_1987)

Một hộp bánh quy bơ được Hồng Loan khẳng định là "không phải bánh ký" (bánh ký hay bánh cân cách gọi phổ biến của loại bánh bán theo cân với giá rẻ). Cô còn dành lời khen cho phần đóng gói bên trong, với các túi bánh nhỏ được bọc khá chỉn chu: "Bánh ký nào mà gói đẹp dữ thần vậy trời".

Tiếp đến là hộp xoài sấy dẻo. Theo Hồng Loan, đây là xoài cát Hoà Lộc chứ không phải xoài keo, có vị ngọt tự nhiên và "không có pha hay đường gì trong này". Ngoài ra, set quà còn có mứt gừng với miếng khá to, hạt điều rang muối được giới thiệu là "nguyên vỏ, nguyên cám", hàng loại 1, có vị muối nhẹ bên trong, cùng một hộp trà ô long và 1 pack lì xì đi kèm.

(Nguồn: @loanloan_1987)

Về giá bán, Hồng Loan nhiều lần nhấn mạnh set quà giữ nguyên mức 549k. Cô khẳng định đây là "hàng công ty", đồng thời cho biết đã tham khảo giá thị trường: "Em coi giá rồi, người ta là 556k, 5 trăm sáu mấy lận, còn em chỉ có 549k", và nói thêm rằng mình đã hỗ trợ giá cho khách.

Giỏ quà Tết Bích Trâm: 500k, công khai giá từng món

Trong khi đó, Bích Trâm (vợ nghệ sĩ Linh Tý) chọn kiểu giỏ tre truyền thống cho set quà Tết 500k của mình. Cô cho biết riêng phần bao bì - gồm chiếc giỏ và đồ trang trí - đã hết khoảng 100k, do sát Tết nên giá thị trường tăng.

(Nguồn: @LinhTyBichTramOfficial)

Đáng chú ý, Bích Trâm còn công khai chi tiết giá từng thành phần trong giỏ quà: Chà bông 200g gía 65k, mứt dừa 200g giá 55k, hộp socola trái tim giá 55k, lạp xưởng heo 0,5kg giá 110k, táo đỏ 200g giá 50k và hạt dưa 200g giá 70k.

Tổng cộng khoảng 505k, nhưng cô bán với giá tròn 500k. Bích Trâm cũng cho biết khách có thể thay đổi sản phẩm bên trong giỏ, hoặc nếu đưa ra mức ngân sách cụ thể thì cô sẽ tự lựa chọn giúp. Ngoài set 500k, cô còn nhận làm các giỏ quà 300k, 400k tuỳ nhu cầu.

(Nguồn: @LinhTyBichTramOfficial)

Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Bích Trâm từng phản hồi trước ý kiến chê đồ ăn của cô là "đồ ăn thật", đồng thời nói thêm: "Cái kiểu bây giờ người ta thích cái giỏ đó, còn ai thích mua cái giỏ quà đẹp đẹp, đời mới thì em cũng có. Chứ không phải như giỏ quà 549k mà có mấy miếng xoài, mấy miếng me". Phát ngôn này khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm so sánh, ám chỉ giỏ quà của Hồng Loan bán giá cao nhưng số lượng sản phẩm không nhiều.

Cư dân mạng tranh luận trái chiều

Trên mạng xã hội, cả hai set quà đều nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Không ít người cho rằng mức giá của cả hai đều hơi cao so với cảm nhận cá nhân về chất lượng. Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng mỗi giỏ quà hướng đến một nhóm khách khác nhau.

Đặc biệt, trước nhận xét liên quan đến "mấy miếng xoài, mấy miếng me", nhiều cư dân mạng cho rằng dù cùng bị đánh giá là "đắt", nhưng giỏ quà của Hồng Loan vẫn ghi điểm ở phần bao bì và cách trình bày.

(Nguồn: @loanloan_1987, @LinhTyBichTramOfficial)

Hiện tại, câu chuyện quà Tết 549k và 500k vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi, trở thành một trong những drama mở màn cho mùa quà Tết 2026 - nơi giá trị thật của giỏ quà vẫn luôn là đề tài không hồi kết.