Double Midnight Sale – 2 ngày săn deal đến nửa đêm tại Crescent Mall

Chỉ trong hai ngày 28 & 29/11, Crescent Mall sẽ "bùng nổ" cùng sự kiện mua sắm lớn nhất năm – Double Midnight Sale. Từ 10:00 đến 24:00, hơn 100 thương hiệu đồng loạt ưu đãi đến 50%++, tạo nên bầu không khí mua sắm náo nhiệt kéo dài đến tận nửa đêm, đây chính là cơ hội vàng để bạn sở hữu những món đồ yêu thích với mức giá không thể tốt hơn.

Đại tiệc săn sale đa sắc màu, bùng nổ ưu đãi cho mọi phong cách

Double Midnight Sale năm nay không chỉ là một sự kiện mua sắm, đây còn là một "đại tiệc" săn sale hoành tráng hội tụ hơn 100 thương hiệu đình đám, mang đến trải nghiệm shopping bùng nổ đầy đủ các hạng mục:

Thời trang & Phụ kiện - cuộc "lột xác" phong cách trong tầm tay: Cho dù bạn theo đuổi phong cách cổ điển, tối giản hay street style, đây là "thời khắc vàng" để làm mới tủ đồ với những món thời trang chất lượng nhất năm. Với loạt thương hiệu quốc tế danh tiếng đang có mức giảm giá ấn tượng đến 50%++ như Brooks Brothers, Charles Tyrwhitt, Banana Republic, Lacoste, Benjamin Barker, DKNY, Sisley, United Colors Of Benetton, Levi's, Titan - Daniel Wellington, Parfois, Cole Haan, Aldo, Fila, Mlb, Adidas, Skechers... và nhiều cái tên khác.

Làm đẹp & Chăm sóc sức khỏe - chiều bản thân theo cách rực rỡ nhất: Những "ông lớn" trong ngành beauty đồng loạt nhập cuộc như Valentino Beauty, Sulwhasoo, Shiseido, Narciso Rodriguez & Issey Miyake, Kiehl's, The Body Shop, Matsukiyo, Osim, Face Wash Fox… Không chỉ giảm sâu, nhiều thương hiệu còn tặng kèm quà tặng giới hạn, cơ hội hiếm để bạn nâng cấp chu trình skincare, makeup và wellness của mình.

Công nghệ & Thiết bị điện tử - nâng cấp cuộc sống với loạt deal "không thể mạnh hơn": Dyson, JBL Store, Future World, Bose, Xiaomi, Coway Vina cùng hàng loạt thương hiệu điện tử uy tín khác đang "tung deal" hấp dẫn. Nếu bạn có ý định nâng cấp tai nghe, máy hút bụi, máy lọc không khí hay thiết bị smarthome thì đây chính là thời điểm "ra quyết định".

Nội thất & Đồ gia dụng - biến ngôi nhà thành tổ ấm lý tưởng: Các deal siêu hời từ Lock&lock, Tefal, Elmich, Zwilling, Akemi Uchi, Jangin, Kymdan, My Home, Nin House, Himalaya,... mang đến loạt sản phẩm giúp nâng cấp tổ ấm từ nhà bếp đến phòng ngủ. Những deal "nặng tay" nhất năm đều xuất hiện trong 2 ngày duy nhất này.

Thiên đường ẩm thực đa dạng - sạc năng lượng cho cuộc đua săn sale đến nửa đêm: Thỏa sức nạp năng lượng giữa hành trình săn sale với các món ăn ngon từ The Pizza Company, Crispy Donut, Cueicha/E-Coffee, Spicy Box, Bắc Kim Thang, Khao Lao, Azabu Sabo, Meat & Meet, A Dổi, Don Chicken, Pepper Lunch, Lotteria, Dairy Queen, Manuka Mee… luôn sẵn sàng đồng hành trong hành trình săn sale tới tận nửa đêm.

"Hái Sao Lung Linh - Rinh Quà May Mắn" - Tham gia là có quà!

Điểm nhấn lớn nhất của Double Midnight Sale chính là hoạt động "Hái Sao Lung Linh – Rinh Quà May Mắn" (Catch A Falling Star). Mỗi khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.500.000 VNĐ sẽ nhận được vé tham gia và có cơ hội trúng các phần quà bất ngờ với tỷ lệ 100% trúng thưởng.

Các khung giờ "hái sao" diễn ra mỗi ngày vào: 22:00, 22:45 và 23:30.

Mỗi khung giờ mang đến cơ hội để khách hàng thử vận may và chắc chắn sẽ bùng nổ cảm xúc khi "hái" được món quà bất ngờ theo cách thú vị nhất tại Crescent Mall.

Tăng cơ hội rinh quà về nhà với chuỗi hoạt động bùng nổ trong 2 ngày duy nhất

Không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, 2 ngày diễn ra Double Midnight Sale sẽ "biến" Crescent Mall thành một sân chơi sôi động với loạt hoạt động giải trí - tương tác - nhận quà hấp dẫn:

Check-in lấy quà với Camera360: Ghi lại những khoảnh khắc mua sắm đáng nhớ với góc chụp 360 độ độc đáo và nhận ngay quà tặng xinh xắn. Hoạt động diễn ra trong 3 khung giờ mỗi ngày: 10:00, 13:00 và 16:00.

Trò chơi "Hãy Chọn Giá Đúng": Thử thách khả năng đoán giá và nhận ngay phần quà may mắn tại 3 khung giờ mỗi ngày: 11:00, 15:00 và 18:00.

Flash Raffle - Rút Thăm May Mắn: Tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng nhanh với cơ hội nhận quà bất ngờ trong 2 khung giờ mỗi ngày: 16:00 và 21:00.

Chương trình Ca Nhạc đặc biệt: Riêng ngày 29.11, đừng bỏ lỡ buổi biểu diễn ca nhạc sôi động từ 19:30 - 21:00, mang đến không khí lễ hội và săn sale rộn ràng.

Đừng bỏ lỡ sự kiện mua sắm lớn nhất năm!

Crescent Mall đang chờ đợi bạn đến và cùng khai mở hai ngày mua sắm đỉnh cao nhất năm - 28 & 29/11. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa ưu đãi khủng, chuỗi hoạt động giải trí đa dạng, chương trình quà tặng hấp dẫn và không gian mua sắm đẳng cấp, Double Midnight Sale hứa hẹn sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ của mọi tín đồ shopping.