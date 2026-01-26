Đột xuất kiểm tra phòng trọ, các địa điểm kinh doanh: Hàng loạt vi phạm nghiêm trọng bị phanh phui

Theo Công an tỉnh Gia Lai, những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn tiêu dùng cao điểm, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi: Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Trước thực tế này, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt nhằm bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 22/01/2026, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa được phát hiện trên địa bàn. Trước đó, đêm 20/01/2026, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (SN 1988) trú thôn Tường Sơn, xã Xuân An thuê tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ này một số lượng lớn bột ngọt và hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: Máy ép, máy hút chân không, bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều gói sản phẩm đã được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, tang vật thu giữ gồm 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả tương đương 127 kg mang các nhãn hiệu Knorr, A-One; 20 bao phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc, tương đương 480 kg; cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan và 01 xe mô tô hiệu Honda Vision, BKS: 77L1-974.37.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại cơ quan Công an, bà Đinh Thị Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt và hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, qua đấu tranh nhanh, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã được bán ra trước đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng 21/01/2026, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ Tây do bà L.T.M.N (SN 1998) làm đại diện. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện 680kg kem dưỡng trắng toàn thân được đựng trong 17 thùng carton.

Đáng chú ý, số mỹ phẩm này được chứa trong các bịch nilon trong suốt không nhãn mác, mỗi bịch có trọng lượng 10kg. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số kem làm trắng da toàn thân nói trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời. Theo Chi cục QLTT, thời gian qua, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế, đặc biệt là các loại kem làm trắng da cấp tốc được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Tiếp đó, ngày 22/01/2026, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 3 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV DL, địa chỉ: Thôn Thủ ThiệnThượng, xã Tây Sơn do bà Đ.T.T.L (SN 1989) trú địa phương là người đại diện pháp luật. Qua kiểm tra, phát hiện Công ty kinh doanh một số hàng hóa là hàng nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ gồm: 15 bếp ga mini hiệu Gas Stove, 65 đèn Led hiệu Led Party Night; 50 chiêc nồi chiên không dầu Camel; 350 ổ điện không có háo đơn chứng từ.

Từ đầu tháng 01/2026 đến nay, Công an tỉnh phối hợp lực lượng cơ quan chức năng, chủ công là Chi Cục QLTT, Công an tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện nhiều vụ vi phạm và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm trên thị trường.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; gắn tuyên truyền với xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Dịp Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào thị trường cũng gia tăng. Việc quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, nhằm giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo: Công an tỉnh Gia Lai