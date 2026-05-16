Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16-5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.



Dự báo nắng nóng trong năm sẽ gay gắt hơn

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng ở Nam Bộ sẽ kết thúc ngày 16-5. Từ ngày 17-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đợt nắng nóng diện rộng sắp kết thúc, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo người dân cần đề phòng mưa dông, kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ở Bắc Bộ, dự báo từ chiều tối 16-5 đến ngày 17-5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm 16 đến 17-5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nam Bộ: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 16-5 khu vực miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng ENSO, dao động khí hậu tự nhiên ở Thái Bình Dương, được dự báo chuyển nhanh sang trạng thái El Nino từ khoảng tháng 6-2026, kéo dài đến hết năm và có thể sang đầu năm 2027.

Hiện, khoảng 20-25% khả năng El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh. Dưới tác động của El Nino, số ngày nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn năm 2025, trong khi số lượng bão trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.