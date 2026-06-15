Tòa án tại Ireland cuối năm vừa qua đã tuyên phạt 5 năm tù đối với một nữ kế toán vì tham gia hoạt động che giấu, hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp do chồng điều hành. Vụ án liên quan đến khối tài sản trị giá hàng triệu euro, bao gồm vàng thỏi, tiền mặt và nhiều tài sản khác được xác định là thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội.

Bị cáo là Svetlana Bahtijeva (39 tuổi), cư trú tại Earlford Court, Lucan. Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Dublin, người phụ nữ này đã đóng vai trò then chốt trong việc cất giữ và quản lý tài sản liên quan đến các hoạt động phi pháp của chồng là Farhat Bahtijeva.

Thẩm phán cho biết người chủ mưu trong vụ án hiện không có mặt trước tòa. Farhat Bahtijeva từng bị truy tố nhưng đã rời khỏi Ireland sau khi được tại ngoại và được cho là đang ở Kazakhstan.

Quá trình điều tra cho thấy Svetlana Bahtijeva cùng mẹ là bà Jelene Idele (59 tuổi) sở hữu 18,8 kg vàng thỏi cùng số tiền mặt lên tới 458.650 euro (gần 14 tỷ VNĐ). Hai xe ô tô hạng sang Audi A8 và Audi A5 cũng bị cơ quan chức năng thu giữ do được xác định là tài sản phi pháp.

Số vàng nói trên có tổng giá trị khoảng 1,35 triệu euro. Ngoài vàng và tiền mặt, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả cùng thẻ ngân hàng liên quan đến Farhat Bahtijeva.

Trong một cuộc khám xét tại ngôi nhà của gia đình ở Lucan, lực lượng chức năng phát hiện hơn 58.000 euro được cất giấu trong hộp đựng thực phẩm. Ngoài ra, một lượng lớn chất cấm cùng các tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép cũng bị thu giữ.

Ban đầu, Svetlana Bahtijeva nhiều lần làm việc với cơ quan điều tra nhưng không cung cấp thông tin đáng kể. Tuy nhiên, trong lần thẩm vấn cuối cùng, bà trình bày rằng bản thân bị chồng kiểm soát và chỉ làm theo chỉ đạo của người này trong việc mở các két an toàn đứng tên mình. Bị cáo khai đã nhiều lần gửi tiền vào các két chứa tài sản nhưng không trực tiếp hưởng lợi từ số tiền đó.

Khi được hỏi về nguồn gốc số vàng, Svetlana cho biết bà không phải người mua mà chỉ thực hiện việc cất giữ. Bị cáo cũng khẳng định không biết rõ về một phần số tiền được phát hiện trong nhà.

Khi tuyên án, Thẩm phán Nolan cho rằng mặc dù Farhat Bahtijeva mới là đối tượng chính trong toàn bộ vụ việc, Svetlana Bahtijeva vẫn nhận thức được bản chất bất hợp pháp của các tài sản và đã tham gia tích cực vào quá trình che giấu nguồn gốc số tài sản này. Theo tòa, bị cáo đã hưởng lợi nhất định từ các hoạt động phạm pháp của chồng.

Ghi nhận việc nhận tội sớm cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Svetlana Bahtijeva 5 năm tù giam.

Đối với bà Jelene Idele, tòa xác định bà có hành vi tiếp tay bằng việc đứng tên và cất giữ tài sản cho con rể, qua đó tạo điều kiện để che giấu nguồn lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, xét đến nhân thân tốt, không hưởng lợi từ tài sản phạm tội và hiện đang trực tiếp chăm sóc hai cháu ngoại, tòa quyết định cho hưởng án treo đối với mức án 4 năm tù, kèm điều kiện chấp hành tốt pháp luật.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu sung công toàn bộ số tài sản bị tịch thu.

Theo Gript