Ngày 26/6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai) kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai, do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực chế biến của cơ sở không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến. Đáng chú ý, tại các kho đông lạnh của công ty, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.