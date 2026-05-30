Doraemon có giá rẻ bất ngờ, còn rẻ hơn cả Cánh cửa thần kỳ

Dù được biết đến là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng cấp bậc thế giới, nhưng đã bao giờ bạn tò mò xem một chú robot thông minh như Doraemon nếu đem bán ngoài thực tế thì sẽ có giá bao nhiêu tiền chưa? Tất nhiên, Doraemon chỉ là một nhân vật trong thế giới manga và anime, nhưng trên thực tế, cả chú mèo máy này lẫn các món "bảo bối thần kỳ" xuất hiện trong truyện đều được tác giả thiết lập những mức giá cụ thể trong các tài liệu chính thức.

Tạp chí tài chính Nhật Bản Financial Field từng có bài viết giải mã chi tiết về bối cảnh cũng như giá tiền để sở hữu một chú mèo máy bằng xương bằng thịt. Hãy cùng khám phá xem giá trị của Doraemon định giá ở thế kỷ 22 sẽ ra sao nhé!

Đôi nét về bối cảnh xuất hiện của chú mèo máy Doraemon

Doraemon là tên nhân vật chính trong bộ truyện tranh, anime và trò chơi điện tử nguyên tác của tác giả Fujiko F. Fujio. Một điểm đặc biệt cần nhắc tới là Doraemon vốn là một chú robot sinh học dạng mèo. Món ăn khoái khẩu của mèo ú là bánh rán Dorayaki, còn thứ đáng sợ nhất đối với mèo ú chính là những chú chuột.

Mạch truyện bắt đầu khi Doraemon cùng một cậu thiếu niên tự xưng là cháu đời thứ tư của Nobita xuất hiện từ thế kỷ 22, tìm đến gặp Nobita - một cậu nhóc hậu đậu, lười học và yếu kém về thể thao. Với lời cảnh báo "nếu cứ tiếp tục thế này thì một tương lai bi kịch sẽ chờ đợi ở phía trước", Doraemon đã được để lại làm người giám hộ và giáo dục Nobita. Trở thành một thành viên "ăn bám" trong gia đình Nobi, Doraemon đã liên tục sử dụng các bảo bối thần kỳ để giải nguy cho Nobita, đồng thời nỗ lực giúp tương lai của cậu bạn trở nên tươi sáng hơn.

Phần lớn các câu chuyện đều đi theo công thức dùng bảo bối để giải quyết rắc rối, nhưng tác phẩm còn lồng ghép rất nhiều vấn đề về môi trường, xã hội và tình bạn. Chính những nội dung sâu sắc bắt buộc cả người lớn lẫn trẻ em phải suy ngẫm này là lý do giúp bộ truyện nhận được sự yêu mến từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Giá bán chính thức của Doraemon là bao nhiêu?

Mặc dù là một nhân vật hư cấu, nhưng mức giá của Doraemon đã từng được công bố chính thức trong cuốn sách Danh mục bảo bối Doraemon (do nhà xuất bản Chuokoronshe phát hành năm 1986). Theo cuốn sách này, giá bán gốc của robot Doraemon là 200.000 yên (khoảng 33 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Để dễ so sánh, Dorami - em gái của Doraemon có giá bán lên tới 1.000.000 yên (khoảng 165 triệu VNĐ). Sở dĩ có sự chênh lệch lớn này là vì trong cốt truyện, Doraemon vốn là một sản phẩm được sản xuất hàng loạt tại nhà máy robot tương lai để làm robot trông trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, một tia sét đánh trúng nhà máy đã làm rơi mất một chiếc đinh vít của mèo ú, biến Doraemon thành một "hàng lỗi".

Chính vì là sản phẩm lỗi nên thành tích học tập và trông trẻ của Doraemon ở trường robot rất kém, bị xếp vào nhóm học sinh cá biệt. Việc mang danh hiệu robot lỗi có lẽ là lý do khiến giá của Doraemon rẻ hơn rất nhiều so với cô em gái hoàn hảo Dorami.

Cũng theo cuốn danh mục bảo bối này, Cánh cửa thần kỳ có giá niêm yết là 640.000 yên (khoảng 105 triệu VNĐ) và Cỗ máy thời gian có giá lên tới 1.200.000 yên (khoảng 198 triệu VNĐ).

Cuốn sách cũng hướng dẫn thêm rằng để mua được Doraemon hay các bảo bối, người mua chỉ cần dùng tay ấn vào món đồ mình muốn trong cuốn danh mục và nói to "Tôi muốn cái này". Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để đơn hàng được kích hoạt là bạn phải đang sống ở thế kỷ 22.

Mức giá tương lai rẻ đến không tưởng

Mặc dù chúng ta không thể thực sự mua được Doraemon ở thế giới thực, nhưng tài liệu từ Danh mục bảo bối Doraemon đã xác nhận Doraemon chỉ có giá khoảng 200.000 yên.

Nếu so sánh với Dorami, mức giá của một chú robot lỗi rõ ràng là rẻ đến bất ngờ, thậm chí chưa bằng một phần ba giá tiền của một Cánh cửa thần kỳ. Với mức giá dễ chịu này, nếu kỷ nguyên thế kỷ 22 thực sự tới, có lẽ việc sở hữu một chú mèo máy thông minh cho riêng mình sẽ nằm trong tầm tay của rất nhiều gia đình.