Động thái cực "gắt" của Brooklyn dành cho bố mẹ khiến nhiều người hốt hoảng: Chuyện gia đình, đúng là đừng mang lên "Phây búc"!

Mới đây, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin Brooklyn Beckham đã thông qua luật sư gửi thư yêu cầu cha mẹ ruột không liên hệ trực tiếp, và đặc biệt: Không được nhắc tên hay đăng ảnh anh trên mạng xã hội. Hành động này diễn ra sau khi Brooklyn cảm thấy ngột ngạt vì cha mẹ vẫn tiếp tục "tag" tên và đăng hình ảnh gia đình hạnh phúc, bất chấp việc anh đã bày tỏ mong muốn được riêng tư.

Từ vụ việc của gia đình nổi tiếng này, một vấn đề giáo dục nhức nhối trong xã hội hiện đại đã được phơi bày: Cái bẫy của việc làm cha mẹ trên mạng xã hội (Sharenting).

Khi tình yêu trở thành áp lực "phải diễn"

Với David và Victoria Beckham, việc đăng tải những bức ảnh gia đình, những lời chúc ngọt ngào hay nút "like" ủng hộ con cái có thể là cách họ thể hiện sự quan tâm, hoặc nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt. Trong mắt công chúng, đó là hình ảnh của những bậc cha mẹ tuyệt vời, bao dung và luôn dang rộng vòng tay.

Tuy nhiên, với người trong cuộc như Brooklyn - một người con đang có mâu thuẫn và muốn tách ra độc lập, những hành động này lại mang một ý nghĩa khác.

Khi con cái đã yêu cầu không gian riêng, việc cha mẹ vẫn cố tình đăng ảnh, nhắc tên công khai tạo ra cảm giác: Cha mẹ quan tâm đến "hình ảnh gia đình hoàn hảo" trong mắt người ngoài hơn là tôn trọng cảm xúc thực sự của con bên trong.

Mối quan hệ giữa vợ chồng David Beckham và vợ chồng cậu con cả Brooklyn đang thực sự căng thẳng

"Thao túng cảm xúc" dưới vỏ bọc tình thân?

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng mạng xã hội khi đang có mâu thuẫn gia đình là một con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm.

Khi cha mẹ đăng một tấm ảnh kỷ niệm ngày xưa kèm dòng trạng thái: "Cánh cửa gia đình luôn mở rộng" , hay "Bố mẹ luôn yêu con" trong lúc con cái đang giận dữ và muốn ngắt kết nối, hành động này vô tình đẩy con vào thế bị cô lập. Dư luận sẽ nhìn vào và phán xét người con là vô tâm, bất hiếu, trong khi cha mẹ là "nạn nhân" cao cả.

Đây thực chất là một dạng thao túng cảm xúc (guilt-tripping) công khai. Nó không giúp hàn gắn, mà chỉ khiến người con cảm thấy bị ép buộc, bị oan ức và càng muốn đẩy cha mẹ ra xa hơn để bảo vệ bản thân khỏi áp lực dư luận.

Bài học cho cha mẹ: Đừng mang chuyện nhà lên "Phây"

Vụ việc của nhà Beckham để lại bài học đắt giá cho mọi gia đình trong thời đại 4.0:

1. Tôn trọng quyền riêng tư tuyệt đối Khi con cái (đặc biệt là con đã trưởng thành) nói "Không", hãy tôn trọng điều đó. Nếu con không muốn xuất hiện trên trang cá nhân của bạn, đừng đăng. Nếu con muốn im lặng, đừng "tag" tên để gọi con về. Sự tôn trọng ranh giới là nền tảng đầu tiên của niềm tin.

2. Ngưng "Sharenting" khi có biến cố Mạng xã hội là nơi để chia sẻ niềm vui, không phải là tòa án hay phòng hòa giải gia đình. Tuyệt đối không dùng Facebook, Instagram để bóng gió, than thở, hay thậm chí là đăng ảnh kỷ niệm nhằm mục đích "nhắc khéo" con cái. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết trực tiếp (offline), trong không gian kín đáo và an toàn.

3. Tình yêu thật không cần nút "Like" Sự kết nối thực sự nằm ở những cuộc trò chuyện mặt đối mặt, sự lắng nghe và thấu hiểu, chứ không nằm ở số lượng bài đăng hay tương tác trên mạng. Đừng để chiếc điện thoại và những lời tung hô ảo trở thành rào cản, khiến tình thân thực sự bị rạn nứt không thể cứu vãn.

Gia đình Beckham có thể là một "thương hiệu" tỷ đô, nhưng trước hết, họ vẫn là cha mẹ và con cái. Và trong mối quan hệ máu mủ, đôi khi điều cần thiết nhất không phải là một bài đăng hoa mỹ trên Instagram, mà là một sự im lặng đầy tôn trọng để thấu hiểu nỗi lòng của con mình.