Đông Nhi và Ông Cao Thắng báo tin vui

Hôm nay 9/11, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đồng loạt đăng tải bộ ảnh mới với những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi đây chính là ngày kỷ niệm 7 năm cặp đôi chính thức về chung một nhà. Với những khán giả theo dõi chuyện tình của hai nghệ sĩ, ngày 9/11/2019 chắc hẳn vẫn là một dấu mốc khó quên. Sau 10 năm đồng hành, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Phú Quốc, trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp trong showbiz Việt.

Nhân dịp đặc biệt, cả hai không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua. Trong loạt ảnh mới, Đông Nhi gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ. Nụ cười tươi cùng ánh mắt ngọt ngào của nữ ca sĩ khiến nhiều người nhận xét cô đang có cuộc sống viên mãn. Trong khi đó, Ông Cao Thắng vẫn giữ phong thái điềm đạm, luôn dành cho bà xã những cử chỉ tình cảm. Nam doanh nhân còn gửi lời kỷ niệm ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "7 Years since we said 'I Do'" (Đã 7 năm kể từ ngày chúng ta chính thức nói đồng ý".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền bỉ của cặp đôi, đồng thời hài hước xin vía để có được một cuộc hôn nhân ngọt ngào như Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Đông Nhi toát ra năng lượng người phụ nữ hạnh phúc trong bộ ảnh kỷ niệm 7 năm hôn nhân với Ông Cao Thắng

Cặp đôi luôn sát cánh cùng nhau trong mọi hoạt động

Ông Cao Thắng lùi về hậu trường để hỗ trợ sự nghiệp của Đông Nhi

Đông Nhi ngày càng nhuận sắc, xinh xắn trong trang phục như cô dâu

Hôn nhân viên mãn của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra ngày 9/11/2019 tại Phú Quốc, được xem là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của showbiz Việt. Sau một thập kỷ yêu nhau, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng trong khung cảnh biển trời lãng mạn, với sự góp mặt của hơn 500 khách mời. Để bạn bè, đồng nghiệp có thể tham dự ngày trọng đại, cả hai đã thu xếp phương tiện di chuyển bằng máy bay và chuẩn bị nơi lưu trú tại resort cao cấp. Gia đình hai bên cùng khách mời được bố trí tại các căn biệt thự, phòng nghỉ sang trọng trong khu nghỉ dưỡng.

Với quy mô tổ chức hoành tráng, không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ cùng sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, chi phí hôn lễ khi ấy được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong giây phút trao lời thề nguyện, Đông Nhi xúc động chia sẻ: "Đã 10 năm rồi, thực sự mình đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống và giây phút này em sắp trở thành người bên cạnh anh suốt cuộc đời, em đã mong chờ giây phút này rất lâu vì em luôn tin tưởng anh chính là người chồng tuyệt vời của em. Ngày hôm nay trước sự chứng kiến của nhiều khách quý và bạn bè, em chính thức có thể gọi anh là chồng".

Hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng từng khuấy đảo showbiz

Sau 7 năm kết hôn, tổ ấm của Đông Nhi và Ông Cao Thắng hiện có thêm hai thành viên nhí là Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi đến những giây phút giản dị tại nhà. Đông Nhi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ông Cao Thắng cũng luôn đồng hành cùng vợ trong công việc lẫn cuộc sống, ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha tâm lý.

Cặp đôi tận hưởng những ngày tháng bình yên, hạnh phúc bên nhau

Gia đình nhỏ cũng đã có 2 cô con gái xinh xắn

Ảnh: FBNV