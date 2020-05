Xin tiền mua ma túy không được, nghịch tử chém bố trọng thương

Ngày 22/5 Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lộc Văn Dương (SN: 1984, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Dương là con nghiện lâu năm. Ngày 13/5/2020 Dương xin tiền bố mua ma túy để thỏa mãn cơn đói thuốc.

Người bố không có tiền đưa nên hai bên xảy ra cãi vã. Dương xuống bếp lấy con dao chém liên tiếp vào phổi và vai bố đẻ của mình khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành truy tìm và bắt giữ Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.