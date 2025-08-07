Theo thông tin từ VOV, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc tỉnh Bình Phước) đang cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ việc một bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước tại hồ bơi tư nhân trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Hồ bơi nơi bé gái bị đuối nước (Ảnh: VOV)

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (7/8), người thân đã đưa cháu H. đến tắm tại một hồ bơi tư nhân thuộc thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

Sau đó, người này có việc bận nên về trước và nhờ nhân viên hồ bơi trông coi bé.

Dân Trí cũng cho hay, hồ bơi tư nhân nơi H. gặp nạn có nhân viên túc trực. Nhận được tin báo, Công an xã Bù Đăng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.