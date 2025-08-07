Một chuyến du lịch của một người phụ nữ ở Florida đến Las Vegas (Mỹ) đã trở thành chuyến đi một chiều vào nhà tù sau khi cô trở về nhà, nơi cảnh sát phát hiện cô đã bỏ mặc con trai và bảy con chó sống một mình trong điều kiện tồi tệ suốt hai tuần.

Căn nhà nơi cậu bé bị bỏ lại (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Putnam/WJXT)

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Putnam, nghi phạm bị bắt giữ là Jessica Copeland, 36 tuổi, sống tại thành phố Palatka, hạt Putnam, bang Florida. Vào ngày 5/8, cảnh sát đã đến nhà cô kiểm tra sau khi nhận được tin báo nghi ngờ có hành vi bỏ bê trẻ em.

Con trai của Copeland khai với các điều tra viên rằng mẹ cậu đã rời đi vào ngày 21/7 để tới Las Vegas. Trong thời gian mẹ vắng nhà, một số người lớn đã ghé qua và mang đồ ăn cho cậu bé.

Tuy nhiên, khi bước vào bên trong nhà để kiểm tra, cảnh sát cho biết họ bị sốc trước cảnh tượng mất vệ sinh nghiêm trọng và phân chó vương vãi khắp nơi. Thậm chí đến cả lòng nồi hầm cũng bị côn trùng bu đầy.

Cảnh tượng kinh khủng bên trong căn nhà (Nguồn: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Putnam/WJXT)

Theo lời khai của cậu bé, ngôi nhà đã trong tình trạng xuống cấp từ lâu và mẹ cậu không bao giờ dọn dẹp nó. Cảnh sát đã tìm thấy bảy con chó vẫn còn sống trong căn nhà.

Jessica Copeland hiện bị bắt giữ với cáo buộc bỏ bê và không chăm sóc đầy đủ cho con trai cùng vật nuôi của mình.