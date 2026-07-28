Động lực học giỏi chính là đây: Nhìn MỨC LƯƠNG hàng năm của 2 nhà Toán học vừa đoạt giải thưởng Fields 2026 mà mơ ước!

Mới đây, Vương Hồng và Đặng Dục - hai tài năng toán học người Trung Quốc xuất thân từ hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược đã cùng chinh phục giải thưởng Fields, danh hiệu được ví như "Giải Nobel của ngành Toán". Bên cạnh hào quang tri thức, câu chuyện thu nhập thực tế của họ cũng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng: Làm nghiên cứu đỉnh cao ở các viện đại học hàng đầu thế giới mang lại cho họ mức đãi ngộ ra sao?

Giải thưởng Fields mang lại bao nhiêu tiền?

Trước khi nói về lương hàng năm, cần nhìn vào giá trị vật chất của giải Fields. Mỗi chủ nhân giải thưởng nhận khoản tiền thưởng 15.000 Đô la Canada (khoảng 255 triệu đồng) cùng một huy chương vàng. Khoản tiền thưởng này mang tính biểu trưng nhiều hơn, bởi nguồn thu nhập chính giúp họ duy trì cuộc sống giàu có và tự do đến từ các vị trí giáo sư vĩnh viễn mà họ đang đảm nhiệm.

Vương Hồng: Thu nhập 9,5 tỷ đồng/năm, đứng vào nhóm thượng lưu tại Pháp

Vương Hồng hiện giữ đồng thời hai vị trí giảng dạy và nghiên cứu đắt giá tại hai cơ sở danh tiếng: Giáo sư vĩnh viễn tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Pháp (IHES) và Giáo sư tại Viện Khoa học Toán học Courant thuộc Đại học New York (NYU).

Cơ cấu thu nhập của cô bao gồm:

Tại Viện IHES (Pháp), mức lương hàng năm cho vị trí giáo sư vĩnh viễn dao động từ 75.000 đến 92.000 Euro (tương đương 2,1 đến 2,6 tỷ đồng). Vị trí này hoàn toàn thuần nghiên cứu: không nghĩa vụ giảng dạy, không KPI, không chỉ tiêu bài báo hay việc hành chính, cho phép cô tập trung tối đa cho toán học.

Tại Viện Courant (Đại học New York), mức lương cơ bản của giáo sư tại đây nằm trong khoảng 165.000 đến 265.000 USD (khoảng 4,2 đến 6,7 tỷ đồng). Nhờ những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, Vương Hồng còn nhận danh hiệu "Giáo sư Silver" - một trong những đãi ngộ danh dự cao nhất tại NYU. Thu nhập cho vị trí này thường vượt con số trung bình 277.100 USD của giáo sư thực thụ, ước tính đạt trên 300.000 USD (khoảng 7,6 tỷ đồng).

Tổng cộng, thu nhập trước thuế của Vương Hồng vào khoảng 9,5 tỷ đồng/năm. Sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế tại Pháp và Mỹ, thu nhập thực nhận của cô duy trì ổn định ở mức khoảng 7 tỷ đồng/năm.

Mức thu nhập 7 tỷ đồng sau thuế xếp Vương Hồng vào nhóm thượng lưu tại Pháp. Con số này cho phép cô dễ dàng sở hữu bất động sản tại các khu đắt đỏ bậc nhất Paris, hoặc đứng vào tốp giàu có nhất nếu sống ở các tỉnh lẻ. Tại Mỹ, mức thu nhập này nằm trong nhóm 5% thu nhập cao nhất toàn quốc; đủ để xếp vào nhóm trung lưu cao tại New York hay San Francisco, và thuộc tầng lớp đỉnh cao ở các bang vùng trung tâm. Với nguồn tài chính tự chủ này, việc nữ giáo sư tự thưởng cho mình những món trang sức cao cấp hay tận hưởng cuộc sống chất lượng tại Pháp hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Đặng Dục: Thu nhập lên tới 11,4 tỷ đồng/năm, vượt xa ngưỡng trung lưu Mỹ

Khác với Vương Hồng nhận lương song song từ Pháp và Mỹ, Đặng Dục tập trung toàn bộ thời gian tại Đại học Chicago với học hàm Giáo sư vĩnh viễn.

Cơ cấu thu nhập của Đặng Dục bao gồm mặt bằng chung năm 2025 của giáo sư thực thụ tại Đại học Chicago đạt khoảng 270.000 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng). Thuộc khối ngành STEM trọng điểm, mức lương ngành toán thường được điều chỉnh tăng, dao động từ 220.000 đến 300.000 USD/năm (khoảng 5,6 đến 7,6 tỷ đồng).

Với tư cách là chủ nhân giải Fields và giữ các vị trí danh dự, lương cơ bản của Đặng Dục ước tính đạt 300.000 đến 400.000 USD. Cộng thêm các khoản trợ cấp nghiên cứu mùa hè và tài trợ dự án, tổng thu nhập từ nhà trường của ông đạt khoảng 330.000 đến 450.000 USD/năm (tương đương 8,3 đến 11,4 tỷ đồng).

Sau khi trừ thuế, thu nhập thực nhận của Đặng Dục cũng vượt mốc 7 tỷ đồng/năm. Tại thành phố Chicago, mức thu nhập từ 8,3 đến 11,4 tỷ đồng/năm đưa ông bước thẳng vào nhóm thu nhập cao, vượt xa ngưỡng trung lưu tiêu chuẩn.

Chất lượng sống thực tế tương ứng với mức thu nhập này tại Mỹ rất thoải mái. Ông có thể chi trả nhẹ nhàng khoản trả góp cho các căn biệt thự hoặc căn hộ cao cấp trị giá hàng triệu USD (hàng chục tỷ đồng) ở các khu đắt đỏ như Lincoln Park. Gia đình cũng thoải mái lo liệu chi phí học trường tư thục đắt đỏ cho con cái với khoản tiền từ 760 triệu đến 1,27 tỷ đồng/năm (khoảng 30.000 - 50.000 USD), du lịch quốc tế thường xuyên, sở hữu nhiều xe hơi và sử dụng các dịch vụ gia đình cao cấp.

Định giá tài năng và sự tự do nghiên cứu

Nhìn vào con số thu nhập thực nhận hơn 7 tỷ đồng mỗi năm của Vương Hồng và Đặng Dục, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà ở cơ chế đãi ngộ đi kèm.

Họ nhận mức lương cao trong một môi trường không bị áp lực bởi KPI ngắn hạn, không phải chạy đua chỉ tiêu bài báo hay phát cuồng vì kinh phí nghiên cứu. Mức thu nhập vượt trội cùng môi trường làm việc bao dung chính là bệ đỡ tài chính vững chắc, giúp các nhà khoa học yên tâm cống hiến cho những sáng tạo toán học thuần túy nhất.