Đồng lòng chống dịch, ở nhà vẫn khỏe nhờ máy chạy bộ Amazfit AirRun

Amazfit AirRun là máy chạy bộ thông minh gấp gọn tại nhà với nhiều ưu điểm không thua kém máy chạy tại phòng Gym:

● Thảm chạy diện tích 1300 × 500mm, hoa văn kim cương chống trơn trượt với các dải gờ cao su mềm và động cơ chìm giúp mở rộng phạm vi hoạt động, tạo cảm giác thoải mái khi chạy

● Tốc độ tối đa có thể đạt 15 km/h với tải trọng tối đa 100kg

● 8 bộ giảm xóc của máy có thể giải phóng hoàn toàn lực tác động khi chạy, không chỉ bảo vệ đầu gối mà còn giúp giảm tiếng ồn.

● Thiết kế máy đơn giản và trơn tru, có thể gấp gọn và cất giữ chỉ trong 5 giây.

● Hệ thống 2 loa JBL, tạo âm thanh gây sốc với chất lượng tuyệt vời.

Phù hợp mọi nhu cầu tập luyện tại nhà

Máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun hỗ trợ vận tốc từ 1 đến 15km/h. Bạn có thể dễ dàng điều khiển tốc độ thông qua nút bấm trên thanh an toàn để điều chỉnh tốc độ tăng giảm từng 0.1km/h.

Cảm giác chạy bộ hay đi bộ trên Amazfit AirRun cực kỳ dễ chịu, êm ái, tạo cảm giác chân thật khi hoạt động trên máy. Để đảm bảo an toàn, nhà sản xuất cũng tích hợp sẵn một dây chốt an toàn gắn lên tay vịn của máy, và một nút bấm STOP ở dưới; Nếu đang sử dụng mà không may bị ngã, dây tuột ra thì máy sẽ ngay lập tức dừng băng chuyền để tránh tai nạn.

Thưởng thức âm nhạc với loa JBL

Máy chạy bộ Amazfit AirRun tích hợp loa stereo loopback từ thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp JBL, tạo ra hiệu ứng âm thanh gây sốc. Bạn không cần đeo tai nghe khi chạy bộ cũng có thể thưởng thức âm nhạc sống động và tràn đầy năng lượng.

Ứng dụng điều khiển thông minh, lưu thông tin từng buổi tập

Nếu đã dùng Amazfit AirRun, đừng quên tải ứng dụng ZEPP và kết nối chúng với nhau. Bạn có thể vừa khiển máy chạy qua Bluetooth tiện lợi, vừa theo dõi được thông tin chi tiết về buổi tập như quãng đường, thời gian, tốc độ, lượng calo tiêu thụ… sau đó lưu vào điện thoại để xem lại và thay đổi nếu muốn.

Ngoài ra, bạn dễ dàng có thể đo được nhịp tim theo thời gian thực trên thiết bị đồng hồ thông minh Amazfit. So với phương pháp đo nhịp tim trên tay cầm của máy chạy bộ truyền thống, thì việc đo nhịp tim thông qua đồng hồ thông minh sẽ cập nhật dữ liệu tức thì hơn, giúp giải phóng cả hai tay khỏi tay cầm trên máy chạy bộ.

Ứng dụng thông minh, hiển thị đầy đủ các chỉ số cần thiết cho người dùng

Nâng cao niềm vui khi chạy với ứng dụng Zwift

Điểm ăn khách nữa của Amazfit AirRun là có thể kết nối với ứng dụng ảo Zwift, người dùng chỉ cần kết nối máy tính bảng hoặc smartTV bằng Bluetooth, đăng nhập miễn phí tài khoản trên Zwift là có thể trải nghiệm nhiều tuyến đường chạy trên AirRun. Bạn có thể thi đấu với bạn bè và những người dùng trực tuyến khác trong thời gian thực. Sau khi bạn hoàn thành bài tập, dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay lập tức vào các ứng dụng tập thể dục độc quyền của bạn , chẳng hạn như Strava, TrainingPeaks, Runtastic, v.v.

Kết nối với ứng dụng Zwift để tận hưởng những trải nghiệm trong thế giới ảo

Hoạt động êm ái, hạn chế tiếng ồn

Nhờ hệ thống 8 giảm chấn giúp cho việc hấp thụ lực tác động hiệu quả mà độ ồn của chiếc máy cũng cực kì thấp. Phần động cơ hoạt động rất yên tĩnh nên sẽ không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của các thành viên khác trong nhà, cũng như hàng xóm láng giềng xung quanh.

Cảm giác tập trên máy chạy bộ đều rất dễ chịu, êm chân và thoải mái, không rung lắc, ồn ào

Mức giá hấp dẫn trong thời điểm dịch Covid

Máy chạy bộ thông minh gấp gọn Amazfit AirRun hiện đang được bán chính hãng với giá chỉ khoảng 14 triệu đồng tại Mi Việt Nam (đã bao gồm VAT), chế độ bảo hành đầy đủ 24 tháng, đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi sản xuất...

Với mức giá trên cùng thiết kế gấp gọn tiện lợi và nhiều tính năng thông minh, hệ thống loa còng JBL thực sự là lựa chọn đúng đắn để các gia đình tăng cường sức khỏe tại nhà, vượt qua mùa dịch.

Nếu quan tâm, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua máy chạy bộ thông minh Amazfit AirRun TẠI ĐÂY