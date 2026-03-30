Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra trong ngày 29/3 đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh Lào Cai và Cao Bằng.

Báo cáo nhanh từ các địa phương cho thấy, về người, có 3 trường hợp bị thương tại Lào Cai. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra.

Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Về nhà ở, thiên tai khiến 7 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài ra, 4.181 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Lào Cai chịu ảnh hưởng nặng nhất với 4.159 nhà, còn Cao Bằng ghi nhận 22 nhà bị thiệt hại.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 4,9 ha hoa màu cùng 0,7 ha cây công nghiệp và cây ăn quả tại Lào Cai bị ảnh hưởng. Thiệt hại này được đánh giá sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất của người dân địa phương.

Không chỉ vậy, dông lốc còn làm tốc mái 7 trường học và 3 nhà văn hóa tại Lào Cai, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống điện cũng bị gián đoạn khi có 4 cột điện bị gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Công tác rà soát, thống kê và đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thực hiện.