Sáng 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tiến hành phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành. Việc phong tỏa phục vụ cho quá trình khám xét một số tiệm vàng ở đây.

Cảnh sát phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Theo ghi nhận, nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động, giao thông và hình sự đã căng dây, ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Phía bên trong khu vực phong tỏa , lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng. Sự việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc nêu trên.

Cảnh sát xuất hiện, khám xét một số tiệm vàng ở Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 26/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phong tỏa khu vực trước ngôi nhà số 88, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Căn nhà này thuộc sở hữu của ông N.X. B. - một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa trước ngôi nhà của ông V.V.H. (trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành). Ông H. cũng là một giám đốc doanh nghiệp, là em vợ ông của ông N.X.B..