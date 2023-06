Động kinh do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật

Theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nữ (47 tuổi, trú tại Thái Nguyên) bị chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt trước khi vào viện 15 ngày, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm.



Theo lời kể của người đi cùng, bệnh nhân sống một mình, không ở cùng người thân, được hàng xóm phát hiện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng kèm theo xuất hiện nhiều cơn co cứng co giật toàn thân liên tiếp, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây đến 1 phút.

Trong cơn co cứng co giật, bệnh nhân trợn mắt, nôn nhiều, tiểu tiện không tự chủ, giữa các cơn bệnh nhân hôn mê. Bệnh nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, được đặt ống nội khí quản cấp cứu, an thần, thở máy, chụp cắt lớp vi tính sọ não.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giờ thứ 36 trong tình trạng ý thức đang duy trì an thần và thở máy.

Tại Khoa Hồi sức Thần kinh, các bác sĩ tiến hành điều trị hồi sức cơ bản tích cực cho bệnh nhân như: an thần, giảm đau, thở máy, kiểm soát huyết áp, chống động kinh. Đồng thời, tầm soát các nguyên nhân gây ra trạng thái động kinh như xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính sọ não, chọc dịch ống sống thắt lưng xét nghiệm dịch não tủy. Bệnh nhân được xác định nguyên nhân gây ra trạng thái động kinh là do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật.

Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, ý thức tỉnh, không còn cơn co giật. Bệnh nhân đã cai thở máy, rút ống nội khí quản. Sau rút ống nội khí quản, tình trạng bệnh cải thiện dần, ý thức tỉnh, tiếp xúc được, tự thở êm, trò chuyện được với mọi người xung quanh.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, tình trạng bệnh cải thiện dần. Sau 15 ngày, bệnh nhân được ra viện và chuyển bệnh viện tuyến dưới điều trị tiếp.

TS.BS Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh cho biết, bệnh viện thường xuyên cấp cứu và điều trị tích cực cho những bệnh nhân trong trạng thái động kinh. Nguyên nhân của trạng thái động kinh rất đa dạng và phức tạp, bao gồm chấn thương sọ não, đột quỵ não, u não, kén sán não, viêm não, màng não, ngộ độc, động kinh nguyên phát, động kinh không rõ căn nguyên... Động kinh nguyên phát, động kinh không rõ căn nguyên, thường xảy ra ở lứa tuổi dưới 20, đặc biệt ở trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân có biểu hiện trạng thái động kinh do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật không cao.

"Triệu chứng lâm sàng thường gặp do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật là ho, khó thở, cảm giác đau tức ngực, mạch chậm, đau bụng, tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng, đau đầu, chóng mặt… Chính vì vậy, khi cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong trạng thái động kinh, đặc biệt là các bệnh nhân rối loạn ý thức nặng, hôn mê sâu, các bác sĩ cấp cứu ban đầu cần khai thác thật kỹ thông tin từ người hộ tống, gia đình, người thân của bệnh nhân cũng như nhanh chóng làm các xét nghiệm để tìm được nguyên nhân, căn nguyên của trạng thái động kinh" - bác sĩ Toàn cho biết thêm.