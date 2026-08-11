Đông Fest 2026 mở khóa 6 trạm Hè Chill: Điểm hẹn không thể bỏ qua cho cả gia đình

Đông Stage 2026 mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng và thú vị.



Tại Đông Fest 2026, người tham dự sẽ được bước vào hành trình 6 trạm Hè Chill, nơi mỗi trạm mang một tinh thần riêng, đại diện cho một kiểu tận hưởng mùa hè.

Trạm 1: Hè Tăng Tốc mở màn bằng đường đua Go-kart, dành cho những ai thích cảm giác tốc độ, muốn khởi động lễ hội bằng một chút kịch tính và nhiều năng lượng.

Trạm 2: Hè Phấp Phới mang đến các trò chơi đấu trí như Cờ tỷ phú và Bản đồ trí nhớ, nơi người chơi có thể so tài chiến thuật, thử thách trí nhớ và cùng nhóm bạn tạo ra những khoảnh khắc vui khó đoán.

Trạm 3: Hè Xôn Xao đưa người tham dự vào không khí truy tìm và khám phá với hoạt động truy tìm kho báu, gợi cảm giác phiêu lưu nhẹ nhàng nhưng đủ hồi hộp để ai cũng muốn thử sức.

Trạm 4: Hè Rong Ruổi là phiên bản trò chơi tuổi thơ được làm mới với Cờ cá ngựa khổng lồ, nơi các đội chơi có thể cùng nhau thi tài, cổ vũ và tạo nên những màn "về đích" đầy tiếng cười.

Trạm 5: Hè Bồng Bềnh dành riêng cho những ai muốn xả năng lượng hết nấc với khu nhà phao liên hoàn đầy sắc màu. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những khu vực sôi động và cho ra đời nhiều khoảnh khắc "quẩy" hết mình nhất tại lễ hội.

Trạm 6: Hè Lung Linh khép lại hành trình 6 trạm trải nghiệm bằng không gian Photobooth xịn mịn. Người tham dự có thể bắt trọn những khoảnh khắc rực rỡ sắc hè bên bạn bè, gia đình và Biệt đội Gấu trước khi bước tiếp vào các khu vực khám phá khác của Đông Fest.

Không khí của 6 trạm được thiết kế theo hướng gần gũi, đa trải nghiệm và nhiều tính tương tác, phù hợp với cả nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ, các cặp đôi lẫn những ai đơn giản chỉ muốn có một ngày hè thật vui tại Hà Nội. Đặc biệt, khi hoàn thành và thu thập đủ dấu tại trạm 6 trải nghiệm, người chơi sẽ nhận ngay cơ hội tham gia Vòng quay may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng cùng hàng trăm phần quà cực chất đang chờ đón chủ nhân.

Không khí nhộn nhịp tại Đông Fest với sự tham gia của đông đảo gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ tại khu vực trải nghiệm ngoài trời.

Bên cạnh chuỗi hoạt động 6 trạm, Đông Fest 2026 còn sở hữu hàng loạt hoạt động bên lề hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Khách tham quan sẽ được đắm chìm trong không gian công nghệ 3D Mapping Dome 360 ảo diệu, thỏa sức check-in tại các tọa độ sống ảo rực rỡ, hay thử sức với chuỗi trò chơi vận động thú vị như gắp bim bim, leo núi và vượt chướng ngại vật.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn khéo léo chiều lòng mọi du khách với khu ẩm thực đa dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Sự kiện vận hành hoàn toàn trên nền tảng thanh toán không tiền mặt, mang đến cho người tham dự một hành trình trải nghiệm an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Khu ẩm thực đa dạng với phương thức thanh toán không tiền mặt tại sự kiện.



Sự kiện vinh dự nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), cùng sự tài trợ của JCB - Thương hiệu thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản. Sự hợp tác này không chỉ nâng tầm quy mô lễ hội mà còn mang đến những trải nghiệm số hóa và tiện ích thanh toán vượt trội cho hàng nghìn khán giả Thủ đô dịp cuối hè này.

Theo dõi các kênh thông tin chính thức của chương trình để không bỏ lỡ lịch hoạt động, hướng dẫn nhận vé cùng toàn bộ đặc quyền dành cho khán giả tại Đông Fest 2026.