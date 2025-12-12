Đón Tết an tâm: Hơn 1.000 gói bảo dưỡng miễn phí đang chờ bạn

Nếu không được chăm sóc đúng cách, các thiết bị này không chỉ giảm hiệu suất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện nghi và sức khỏe của cả gia đình.

Hiểu được điều đó, Panasonic Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Chăm sóc Khách hàng Thường niên 2025, mang đến hơn 1.000 gói bảo dưỡng miễn phí cho điều hòa Panasonic, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các thiết bị gia đình khác. Chương trình giúp thiết bị vận hành êm ái, sạch sẽ, bền bỉ để cả gia đình yên tâm tận hưởng những ngày cuối năm.

Hành trình đồng hành cùng khách hàng của Panasonic

Sau nhiều năm triển khai, Panasonic Việt Nam đã trao tặng hơn 10.000 ca bảo dưỡng thiết bị. Những chuyến bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp thiết bị vận hành ổn định mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại không gian trong lành, tiện nghi và tiết kiệm điện năng cho nhiều gia đình Việt.

Hơn 1.000 gói bảo dưỡng điều hòa miễn phí dịp cuối năm

Trong thời gian từ 12/12/2025 đến 12/01/2026, Panasonic dành tặng hơn 1.000 gói bảo dưỡng miễn phí cho khách hàng sử dụng điều hòa nhập khẩu hoặc sản xuất bởi Panasonic Việt Nam từ 01/01/2018, theo danh sách sản phẩm áp dụng, cùng nhiều ưu đãi dành cho điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước RO.

Quyền lợi thiết thực dành cho khách hàng

Khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ nhận được nhiều quyền lợi hấp dẫn:

- Miễn phí tiền công bảo dưỡng cho một điều hòa Panasonic.

- Ưu đãi lên đến 50% phụ kiện điều hòa Panasonic như điều khiển, lưới lọc (áp dụng với linh kiện tồn kho).

- Tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ kỹ thuật về cách sử dụng và chăm sóc thiết bị đúng cách, giúp tăng tuổi thọ sản phẩm và giữ gìn không gian sống trong lành.

Chỉ với một bước đăng ký đơn giản, các thiết bị trong nhà sẽ được chăm sóc toàn diện: điều hòa làm mát nhanh và sạch, tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi ngon, máy giặt giặt sạch quần áo mềm mại, an toàn. Nhờ đó, cả gia đình có thể đón Tết an lành, khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.

Chăm sóc thiết bị hôm nay – Góp phần bảo vệ môi trường ngày mai

Mỗi chuyến đi bảo dưỡng không chỉ giúp thiết bị hoạt động trơn tru mà còn là cơ hội để khách hàng cùng Panasonic chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường và duy trì lối sống xanh.

Vui lòng xem chi tiết chương trình tại website: https://www.panasonic.com/vn/corporate/news/articles/20251209-notice-of-cs-caravan-2025.html