Đón Tết 2026: Panasonic triển khai ưu đãi "Mua Panasonic chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật" với giải thưởng hấp dẫn

Bên cạnh cơ hội sở hữu xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt, thương hiệu chuẩn Nhật Bản còn mong muốn mang đến những giá trị Nhật Bản và cam kết đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt đón năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sắm Panasonic đón Tết, cơ hội rước xe điện Nhật về nhà

Chương trình ưu đãi "Mua Panasonic Chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật" được Panasonic phối hợp triển khai cùng hệ thống Đại lý trên toàn quốc (*), áp dụng cho các giao dịch mua sắm hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 16/02/2026 (**). Trong thời gian này, khách hàng mua sản phẩm Panasonic thuộc danh mục khuyến mại tại các Đại lý tham gia chương trình sẽ có cơ hội bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng theo thể lệ công bố.

Giải thưởng là xe máy điện Honda ICON e phiên bản đặc biệt kèm pin trị giá hơn 36 triệu đồng/giải thưởng (**). Dòng xe điện được lựa chọn nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của nhiều gia đình Việt.

Cách thức tham gia dễ dàng, minh bạch

Chương trình khuyến mại dành cho người tiêu dùng mua các sản phẩm Panasonic thuộc danh mục khuyến mại tại hệ thống Đại lý tham gia chương trình trên toàn quốc. Các sản phẩm được áp dụng bao gồm: Điều hòa dân dụng Inverter, các dòng tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo và các sản phẩm gia dụng nhỏ của Panasonic có giá bán lẻ tối thiểu khuyến nghị từ 2 triệu đồng trở lên (*). Sau khi mua hàng thành công, khách hàng sẽ được cấp phiếu bốc thăm hoặc mã quay số tương ứng với giá trị sản phẩm (**). Tùy theo từng Đại lý, chương trình có thể được tổ chức theo hình thức bốc thăm hoặc quay số dựa trên hóa đơn mua hàng, với số lượng phiếu phát hành và cách thức triển khai khác nhau.

Đối với khách hàng mua hàng trực tiếp tại các đại lý áp dụng trong chương trình, sẽ nhận được phiếu bốc thăm gồm hai liên, trong đó liên 1 được bỏ vào thùng phiếu tại điểm bán và liên 2 được khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận thưởng. Phiếu bốc thăm hợp lệ cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, tên sản phẩm, số serial và thông tin điểm bán.

Đối với khách hàng mua hàng online, Đại lý sẽ tiếp nhận và hoàn tất thông tin đăng ký tham gia chương trình dựa trên hóa đơn mua hàng. Khách hàng cần lưu giữ hóa đơn để làm căn cứ nhận thưởng.

Thời gian muộn nhất áp dụng chương trình khuyến mại là hết 16/2/2026 (**). Khách hàng theo dõi các kênh thông tin chính thức của Đại lý mua hàng để biết thêm chi tiết.

Giá trị Nhật Bản làm nên chất lượng Nhật Bản

Chương trình ưu đãi Tết 2026 là minh chứng cho cam kết bền bỉ của Panasonic trong hành trình nâng cao chất lượng sống, gắn liền cùng các chuẩn mực và giá trị bền vững.

Với Panasonic, giá trị Nhật Bản là tinh thần cốt lõi luôn được gìn giữ xuyên suốt mọi quy trình hoàn thiện sản phẩm, thể hiện qua sự tỉ mỉ, tinh tế, nỗ lực cân bằng thẩm mỹ và hài hòa công năng, tư duy đặt con người làm trung tâm để cải tiến và ứng dụng các công nghệ vị nhân sinh. Trên nền tảng triết lý 360° Wellbeing Design, Panasonic không ngừng kiến tạo những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện nhằm mang đến bầu không khí trong lành, nguồn nước sạch, môi trường sống khỏe mạnh và những tiện nghi thiết thực, cùng vun đắp một cuộc sống vững bền, an tâm cho mọi gia đình Việt.

Chương trình được áp dụng cho các sản phẩm Panasonic thuộc danh mục khuyến mại tại hệ thống Đại lý tham gia chương trình trên toàn quốc

Chương trình "Mua Panasonic Chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật" hiện đang được triển khai trên toàn quốc. Khách hàng hãy ghé thăm Đại lý Panasonic gần nhất để mua sắm và gia tăng cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Thông tin chi tiết và các cập nhật liên quan được đăng tải trên website chính thức của Panasonic Việt Nam và các kênh truyền thông của Đại lý. Khách hàng hãy thường xuyên theo dõi để không bỏ lỡ các cập nhật về chương trình!

(*) Theo danh sách sản phẩm áp dụng và Đại lý tham gia chương trình

(**) Thời gian, thể lệ tham gia, cách thức bốc thăm quay số và số lượng giải thưởng sẽ được áp dụng theo từng Đại lý thuộc chương trình. Giá trị giải thưởng được thực hiện theo hồ sơ đăng ký khuyến mại của Đại lý tại địa phương. Vui lòng xem chi tiết trên website hoặc các trang thông tin chính thức của Đại lý.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 14 – tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Q. Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 18001593