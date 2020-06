Dọn phân ngựa: Cơn ác mộng gây ám ảnh mọi đội kỵ binh cảnh sát trên toàn thế giới

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cưỡi ngựa có thể khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Nhưng kỳ thực, các đội cảnh sát kỵ binh đã và vẫn đang được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những đất nước phát triển như Anh Quốc và Hoa Kỳ.

Và đội kỵ binh nào cũng vậy, tất cả đều có một nỗi ám ảnh chung cần phải giải quyết, mang tên: phân ngựa.

Một pha "phóng thải" của ngựa cảnh sát tại Mỹ

Phân ngựa - Cơn ác mộng từ các đội kỵ binh

Nếu bạn chưa hình dung được cơn ác mộng ấy kinh khủng như thế nào thì đây: con ngựa các đội kỵ binh thường sử dụng thuộc giống ngựa lùn, mỗi ngày thải ra khoảng 18kg phân, trung bình là... 7 tấn mỗi năm, chưa tính hàng nghìn lít nước tiểu.

Một chú ngựa cảnh sát trung bình làm việc khoảng 8 tiếng mỗi ca, 5 ngày trong tuần, nghĩa là sẽ có khoảng 1400kg phân xuất hiện trên đường phố mỗi năm. Và dĩ nhiên là khi đã có phân thải ra, sẽ có người phải đi dọn, còn người đó là ai thì cần phải xem xét.

Theo quy định tại Anh và Mỹ, các sĩ quan không cần thiết phải dọn. Như trên phần hỏi đáp của Đội kỵ binh cảnh sát St Paul tại bang Minnesota co ghi: "Về quy định, đội kỵ binh không cần thiết phải dọn dẹp khi đang đi tuần." Tuy nhiên, các sĩ quan "cần cố gắng thực hiện mỗi lúc có thể," nếu chẳng may chú ngựa nổi hứng bĩnh ở những nơi "không mong muốn" - như địa danh công cộng, trước của nhà hàng... miễn là không gây ảnh hưởng đến công vụ.

Việc thực tế đội kỵ binh không có nghĩa vụ phải dọn phân ngựa đôi khi gây ra hiềm khích đối với công chúng. Chẳng hạn như tại Anh, các biên bản phàn nàn cho thấy một tỉ lệ lớn người dân cảm thấy khó chịu khi đội kỵ binh không chịu dừng lại dọn phân. Thậm chí, các sĩ quan còn được hướng dẫn cứ để mặc đống phân ở đó, và chỉ được "khuyến khích" báo cáo với hội đồng địa phương mà thôi.

Tại Mỹ, chủ đề "ai sẽ dọn phân" cũng khiến cảnh sát phải bối rối. Như năm 2013, tờ New York Post (NY Post) có đăng tải câu chuyện lực lượng kỵ binh của Sở cảnh sát New York (NYPD) cứ để mặc đống "xú uế" do lũ ngựa thải ra. Đội NYPD từ chối bình luận về vấn đề này, dù sau đó NY Post xác nhận trách nhiệm thu dọn thuộc về Sở vệ sinh công cộng New York. Còn lý do vì sao NYPD không nói gì thì... chẳng ai rõ.

Tại sao không "đóng bỉm" cho ngựa?

Câu chuyện về quy định xung quanh những chú ngựa cảnh sát tại Mỹ vẫn chưa hết đâu. Văn bản pháp luật có quy định mọi chú ngựa cưỡi nơi công cộng cần phải đeo thêm một chiếc túi sau đuôi để đựng phân - một dạng "bỉm" dành cho ngựa. Nhưng chẳng rõ vì sao, quy định này không áp dụng cho đội kỵ binh cảnh sát, mà bản thân NYPD cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Michael Lauer - một sĩ quan của NYPD cũng chưa từng giải thích nhiều về vấn đề này, chỉ nói rằng mỗi sĩ quan đều mang theo túi nhựa, và sẽ chủ động dọn dẹp nếu ngựa thải ra trúng khu vực đông phương tiện qua lại.

"Nếu đang trong buổi đi tuần mà ngựa bĩnh ra, chúng tôi sẽ ghi lại, rồi khi hết qua sẽ quay lại dọn."

Một thành viên đội kỵ binh Úc đưa ra một giả thuyết khá hợp lý về việc tại sao ngựa của cảnh sát không chịu đeo bỉm, là vì chiếc bỉm ấy có thể gây trở ngại cho ngựa lúc phi nước đại. Tuy nhiên, vấn đề là phần lớn thời gian đội kỵ binh chẳng phải di chuyển nhanh làm gì. Hơn nữa, còn có tin đồn (chưa kiểm chứng) rằng khi ngựa phi nước đại, cục bỉm nặng trịch đấy có thể rơi rất dễ, mà như vậy thì chẳng khác gì một quả "bom phân" rơi xuống giữa đường cả.

Liệu sử dụng ngựa có bất tiện?

Tại sao trong một xã hội hiện đại, đội kỵ binh vẫn được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới? Trang chủ của NYPD đã trả lời như sau:

Lược dịch trên trang chủ của NYPD: "Đội Kỵ binh phục vụ 4 nhiệm vụ: Kiểm soát giao thông, Kiểm soát đám đông, Quan hệ công chúng, và Ngăn chặn tội phạm đường phố. Về quan hệ công chúng, hiếm có thứ gì nhận được sự chú ý từ công chúng bằng một sĩ quan đang cưỡi ngựa. Khả năng kiểm soát đám đông cũng đã được chứng minh qua nhiều năm. Ước tính, một sĩ quan trên lưng ngựa có hiệu quả bằng 10 sĩ quan đi bộ, tùy theo tình trạng đám đông."

Khả năng bao quát và nhận định điểm bất thường của một sĩ quan cưỡi ngựa cũng tốt hơn bình thường rất nhiều, do họ có được vị trí quan sát cao hơn. Một số kỵ binh thì cho biết, họ cũng thích có một con ngựa khi... viết phiếu phạt cho người vi phạm giao thông hơn là ngồi trong xe cảnh sát. Bởi lẽ, thái độ của người dân sẽ khi thấy chú ngựa thường tỏ ra thân thiện hơn.