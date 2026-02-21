Tại Salento, Ý, một người đàn ông 57 tuổi đã vô tình vứt bỏ một chiếc hộp chứa 20 thỏi vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 120.000 euro (3,6 tỷ đồng). Theo Sky Tg24 đưa tin, người đàn ông đến từ tỉnh Brindisi đã mua những thỏi vàng và cất giữ chúng trong hộp.

Trong vài ngày qua, nhân vật chính trong câu chuyện đã dọn dẹp nhà cửa, chất chiếc hộp vào giữa những đồ cần vứt rồi bỏ vào thùng rác gần đó. Ngày hôm sau, người đàn ông nhận ra mình đã vứt nhầm chiếc hộp quý giá. Ông vội vã chạy đến thùng rác nhưng chúng đã bị đổ hết. Lúc đó, người đàn ông 57 tuổi đã liên lạc với cảnh sát và trình báo vụ việc.

20 thỏi vàng được tìm thấy.

Sau khi nhận được báo cáo, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm dẫn họ đến cơ sở xử lý chất thải gần Ugento. Tại đó, các nhà chức trách đã tổ chức một chiến dịch để xác định vị trí thùng chứa.

Chiến dịch này không dễ dàng do số lượng chất thải quá lớn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các công nhân xử lý chất thải, họ đã thu hồi được chiếc hộp, bên trong vẫn còn nguyên 20 thỏi vàng. Số vàng đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.