Dọn nhà dễ dàng hơn với Eufy HomeVac S11 Lite

Eufy HomeVac S11 Lite là sản phẩm từ thương hiệu con của Anker - top những thương hiệu nổi tiếng nhất về phụ kiện điện thoại. Eufy tập trung vào các phụ kiện gia dụng thông minh và an ninh. Đây là sản phẩm mới nhất từ hãng, máy hút bụi cầm tay Eufy HomeVac S11 Lite, một mẫu máy với giá thành tốt hơn người tiền nhiệm HomeVac S11 Go nhưng vẫn giữ được nhưng tính năng tốt nhất của dòng S11.



Với kích thước vẫn như người đàn anh S11 Go nhưng với phối màu đen đỏ rất cứng cáp và đỡ bị bám bụi hơn màu trắng. S11 Lite ít phụ kiện hơn, cũng dễ hiểu vì S11 Lite rẻ hơn tận 2 triệu.

Thiết kế không dây với thời lượng pin lên đến 35 khi sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn. Nhưng với lực hút 75AW và thời lượng pin như vậy thì quá đủ để dọn dẹp nhà cửa bạn. Với hệ thống lọc 5 giai đoạn giúp giảm bụi mịn thoát ra gây hại cho sức khoẻ và tối ưu hoá động cơ.

Với nhiều đầu hút linh hoạt để sử dụng với những mục đích phù hợp, bạn có thể kiểm soát mọi ngóc ngách trong căn nhà bạn. Cải tiến đáng giá nhất là nút khởi động của S11 Lite, chỉ cần nhấn 1 lần là máy sẽ bắt đầu hoạt động mà không cần nhẫn giữ như S11 Go. Các bộ phận như hộp rác, bộ lọc trước sau có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.

Với công suất nhỏ hơn đôi chút, ít phụ kiện hơn nhưng S11 Lite có mức giá chỉ 5,5 triệu so với 7 triệu của S11 Go. S11 Lite là sự lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều. Bên cạnh đó ngày 11.11 tới đây, Eufy được ra mắt tại Lazada với mức giá tốt hơn với chỉ 4.399.000 vnđ trong khung giờ từ 0 - 2h và kèm thêm 2 món quà tặng giá trị bao gồm 1 Camera an ninh và cân thông minh từ Eufy, trị giá quà tặng lên đến 2 triệu đồng

Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay: https://bit.ly/3q6X3Bg