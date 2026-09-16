Đón mùa trăng rằm, săn ưu đãi bánh Trung thu và loạt món hấp dẫn trên ShopeeFood

Đa dạng hương vị bánh Trung thu cùng ưu đãi trên ShopeeFood

Mùa Tết đoàn viên năm nay, ShopeeFood mang đến cả một vũ trụ bánh Trung thu đa dạng từ nhiều thương hiệu được yêu thích, để bạn thỏa thích khám phá muôn vị mới lạ kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn với bộ sưu tập "Bánh Trung Thu Giảm 50.000Đ".

Từ bánh lẻ nhâm nhi cùng tách trà đến những hộp quà chỉn chu dành tặng người thân, bạn bè hay đối tác, bộ sưu tập quy tụ nhiều lựa chọn từ KATINAT, Highlands Coffee, TOUS les JOURS, Cái Lò Nướng, Maison Marou Café…

Với những ai yêu thích hương vị bánh Trung thu thanh ngọt và có chút biến tấu, KATINAT sẽ là cái tên đáng cân nhắc. Nếu bánh Dừa Me Dẻo gây ấn tượng với vị dừa béo nhẹ quyện chút chua dịu của me thì bánh Kim Sa Trà Thái nhân hạt sen lại mang đến cảm giác vừa quen, vừa lạ khi kết hợp thêm kim sa trứng muối tan chảy cùng hương trà Thái thơm nhẹ. Trong khi đó, các tín đồ của socola và cacao có thể thử đổi vị với các loại bánh từ Maison Marou Café, như socola và mứt quýt hay socola và trái cây sấy. Vị cacao đậm đà kết hợp cùng chút chua ngọt của trái cây tạo nên nét chấm phá thú vị bên cạnh những loại bánh truyền thống.

Người dùng có thể áp dụng ưu đãi của bộ sưu tập "Bánh Trung Thu Giảm 50.000Đ" trên ShopeeFood ngay hôm nay.

Để thưởng thức những hương vị bánh Trung thu này, từ nay đến ngày 25/9, người dùng có thể truy cập bộ sưu tập "Bánh Trung Thu Giảm 50.000Đ" trên ShopeeFood, chọn bánh theo nhu cầu và nhập mã SPFTRUNGTHU50 để được giảm 18% (tối đa 50.000 đồng) cho đơn hàng từ 85.000 đồng. Số lượng voucher có hạn, do đó nếu đã tìm được mẫu bánh yêu thích hay chỉ đơn giản là muốn thử hương vị mới cho mùa trăng năm nay, bạn hãy nhanh tay lên đơn trên ShopeeFood để không bỏ lỡ ưu đãi nhé!

Lập hội phá cỗ trăng rằm, chốt đơn với đa dạng bộ sưu tập món ngon

Bên cạnh ưu đãi cho bánh Trung thu, ShopeeFood còn mang đến muôn vàn voucher dành cho các món ngon khác để bữa tiệc thưởng trăng của hội "thực thần" thêm phần trọn vẹn.

Người dùng có thể tham khảo ngay bộ sưu tập "Trà Bánh Đoàn Viên, Giảm 35.000Đ" với ưu đãi lên đến 20% (đã được áp dụng trực tiếp trên giá món) từ các thương hiệu. Chưa hết, khi đặt đơn từ các quán thuộc bộ sưu tập này, người dùng còn có thể nhập mã SPFTRUNGTHU35 để được giảm thêm 19% (tối đa 35.000 đồng) cho đơn hàng từ 35.000 đồng.

Còn nếu muốn một bữa tiệc phá cỗ rộn rã với đa dạng món ngon, bộ sưu tập "Vui Hội Trăng Rằm Giảm 50%" sẽ là lựa chọn lý tưởng. Người dùng có thể nhập các mã ưu đãi cho đơn hàng từ 50.000 đồng như mã TRUNGTHU50 giảm 50% (tối đa 25.000 đồng); mã TRUNGTHU35 giảm 35% (tối đa 35.000 đồng); mã TRUNGTHU158 giảm 30% (tối đa 158.000 đồng) hoặc mã TRUNGTHU188 giảm 25% (tối đa 188.000 đồng).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể rủ người thân, hội bạn đặt đơn nhóm cùng nhau và nhận thêm ưu đãi hấp dẫn trên ShopeeFood với bộ sưu tập "Lập Nhóm Phá Cỗ, Giảm Tới 99.000Đ".

Cụ thể, từ nay đến ngày 25/9, khi đặt đơn nhóm từ các quán thuộc bộ sưu tập này, người dùng nhập mã SPFDATNHOM sẽ được giảm 20% (tối đa 99.000 đồng) cho đơn từ 70.000 đồng.

Càng đông càng vui, rủ thêm hội bạn cùng lên đơn nhóm cho bữa tiệc Trung thu thêm đủ đầy với bộ sưu tập "Lập Nhóm Phá Cỗ, Giảm Tới 99.000Đ".

Mùa Trung Thu này, hãy để ShopeeFood đồng hành cùng bạn tận hưởng không khí đoàn viên với những chiếc bánh Trung thu đậm vị hay tiệc nhóm hội họp cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp.