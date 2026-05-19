Đón dâu bằng Rolls-Royce, chú rể vẫn phải "chịu thua" trước cửa nhà vì một phong tục khó đỡ

Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, ngày vui của các cặp đôi không chỉ là một cột mốc trọng đại mà còn là dịp để thực hiện hàng loạt phong tục truyền thống độc đáo. Trong số đó, tục lệ cô dâu sau khi rời khỏi nhà mẹ đẻ sẽ không được phép tự đặt chân xuống đất cho đến khi bước vào lễ đường vốn rất phổ biến.

Mới đây, chính nét văn hóa này đã đẩy một chú rể tại tỉnh Chiết Giang vào một tình huống vô cùng "dở khóc dở cười", nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Theo tờ SaoStar, dựa theo đoạn video được chia sẻ rầm rộ, sau khi hoàn thành các nghi thức đón dâu trang trọng, xe hoa đã đưa cặp đôi trở về khu chung cư nơi chú rể sinh sống để chuẩn bị cho hôn lễ chính thức. Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh, cô dâu theo bản năng định mở cửa bước xuống và tự đi vào trong nhà.

Tuy nhiên, một phù dâu đi cùng đã lập tức lên tiếng ngăn cản và nhắc nhở rằng, theo đúng phong tục địa phương, tân nương phải được tân lang bế hoặc cõng suốt quãng đường vào nhà mà không được chạm đất.

Cô dâu định bước xuống thì một phù dâu lập tức ngăn lại, nhắc rằng theo phong tục, cô dâu phải được chú rể bế hoặc cõng vào nhà.

Đứng trước yêu cầu bất ngờ này từ phía nhà gái, chú rể lập tức rơi vào trạng thái bối rối và hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt. Nguyên nhân xuất phát từ sự chênh lệch vóc dáng khi cô dâu sở hữu ngoại hình khá đầy đặn, trong khi chú rể lại có phần thư sinh và không quá khỏe mạnh.

Anh chàng đứng loay hoay trước cửa xe một hồi lâu, liên tục thay đổi tư thế từ định bế ngang kiểu công chúa sang chuyển ý định cõng trên lưng, nhưng mọi nỗ lực xoay xở đều không thành công do không đủ sức nâng vợ lên.

Không khí tại hiện trường lúc bấy giờ trở nên vừa ngượng ngùng lại vừa hài hước, khiến những quan khách và người dân xung quanh không thể nhịn được cười. Về phần mình, chính cô dâu cũng chỉ biết bất lực ngồi yên trong xe, bật cười chờ xem người bạn đời của mình sẽ xử lý tình huống tiến thoái lưỡng nan này ra sao.

Sau nhiều lần cố gắng thử nghiệm nhưng đều thất bại hoàn toàn, chú rể gần như đành phải "bó tay", còn cô dâu cuối cùng cũng quyết định tự mình bước xuống xe để giải vây, tránh kéo dài thời gian và làm chậm trễ giờ lành của hôn lễ.

Sau nhiều lần cố gắng thử nghiệm nhưng đều thất bại hoàn toàn, chú rể gần như đành phải "bó tay".

Theo Người đưa tin, ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo vô số luồng ý kiến và bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Một bộ phận cư dân mạng đã để lại những lời trêu đùa hài hước rằng chú rể chắc chắn cần phải đăng ký khóa tập thể hình gấp sau đám cưới này, trong khi nhiều người khác lại đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình đậm người của cô dâu.

Thậm chí, không ít bình luận còn suy đoán và bàn tán về gia thế của nhà gái khi phát hiện đoàn xe rước dâu sử dụng toàn những mẫu xe siêu sang mang thương hiệu Rolls-Royce đắt giá.

Mặc dù vậy, bên cạnh những lời bàn tán hay phán xét khiếm nhã, đông đảo người xem cũng đã lên tiếng mạnh mẽ để bênh vực cho cặp đôi mới cưới. Họ khẳng định rằng tình yêu chân chính không bao giờ nên bị đong đếm hay đánh giá một cách thiển cận qua vẻ bề ngoài hay cân nặng. Minh chứng rõ nhất là qua biểu cảm ngập tràn niềm vui cùng ánh mắt trìu mến, ấm áp mà cả hai dành cho nhau trong suốt buổi lễ, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được họ đang thực sự hạnh phúc và hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh nhau.

Nhiều người cũng đưa ra góc nhìn khách quan khi cho rằng người phù dâu trong câu chuyện chỉ muốn khuấy động bầu không khí để ngày cưới thêm phần vui tươi, đáng nhớ chứ không hề có ác ý làm khó hay hạ bệ chú rể.

Dẫu vậy, sự việc này cũng là một bài học khi việc đem vóc dáng hoặc cân nặng của người khác ra để làm trò đùa vui tiêu khiển đôi khi có thể vô tình khiến đối phương cảm thấy chạnh lòng, bị tổn thương, đặc biệt là trong một dịp mang tính đại sự và thiêng liêng như lễ cưới.