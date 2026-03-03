Đôi vợ chồng hot nhất hiện nay: Nên duyên từ Người Nhện, "gương vỡ lại lành" trước khi cưới, kín tiếng chưa từng thấy!

Giữa Hollywood đầy biến động, nơi chuyện tình cảm thường đến nhanh và đi cũng vội, mối quan hệ của Zendaya và Tom Holland lại phát triển theo một nhịp điệu khác: chậm rãi, kín đáo và trưởng thành theo năm tháng. Từ tình bạn trên phim trường, những lần vướng tin đồn hẹn hò, giai đoạn xa cách rồi tái hợp, cho đến quyết định gắn bó lâu dài trong một lễ cưới riêng tư – tất cả tạo nên một chuyện tình khiến người hâm mộ không ngừng dõi theo.

2016 - Lần đầu gặp gỡ: “Người Nhện” se duyên

Năm 2016, khi Marvel Studios công bố dàn diễn viên cho Spider-Man: Homecoming, ít ai ngờ rằng bộ phim siêu anh hùng này lại là khởi đầu cho một chuyện tình ngoài đời thực. Tom Holland khi đó chỉ mới 20 tuổi, vừa ra mắt với vai Người Nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Zendaya cũng chỉ mới 20 tuổi, cô là ngôi sao trẻ trưởng thành từ Disney Channel và được chọn vào vai MJ, cô bạn gái thông minh, có phần lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của Người Nhện.

Đạo diễn Jon Watts từng tiết lộ rằng "phản ứng hóa học" giữa hai người bùng nổ ngay từ buổi thử vai đầu tiên. Trong các buổi phỏng vấn quảng bá phim, cả hai liên tục trêu chọc, pha trò và thể hiện sự ăn ý tự nhiên. Người hâm mộ nhanh chóng “đẩy thuyền”, nhưng Zendaya và Tom đều phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định họ chỉ là bạn tốt.

Bộ phim Người Nhện đã se duyên cho cặp đôi khi họ chỉ mới 20 tuổi. Ảnh: X

2017 – Tin đồn tình cảm bùng nổ

Sau khi Spider-Man: Homecoming ra mắt thành công, truyền thông bắt đầu rộ lên thông tin hai ngôi sao trẻ đang bí mật hẹn hò. Một số nguồn tin cho rằng họ đã đi nghỉ cùng nhau và thường xuyên gặp gỡ ngoài công việc.

Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ lập trường: “Chúng tôi chỉ là bạn.” Zendaya thậm chí còn đùa rằng chuyến “nghỉ dưỡng chung” thực chất chỉ là… một buổi làm việc. Tom Holland cũng nhiều lần gọi Zendaya là người bạn thân nhất. Giai đoạn này được xem như thời kỳ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Cặp đôi được cho là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Ảnh: Getty Images

2019 – Bước ngoặt sau Far From Home

Khi Spider-Man: Far From Home ra mắt, mối quan hệ trên màn ảnh của Peter Parker và MJ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự ngọt ngào trong phim càng khiến khán giả tin rằng “phim giả tình thật”.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cả hai vướng tin đồn hẹn hò người khác. Zendaya sánh đôi với bạn diễn Jacob Elordi của phim Euphoria. Cả hai được bắt gặp thể hiện tình cảm thân mật ở thành phố New York và sau đó cùng nhau đi nghỉ mát ở Hy Lạp. Còn Tom Holland công khai chuyện tình với nữ diễn viên Nadia Parkes. Theo Daily Mail, cả hai được cho là đã cách ly cùng nhau trong những ngày đầu của đại dịch.

Khoảng thời gian này khiến fan cho rằng cặp đôi có thể đã chia tay, không tiến xa như mong đợi, hoặc từng ở bên nhau nhưng chưa đúng thời điểm. Khán giả chỉ còn nước "tiếc hùi hụi", ngày đêm mong cặp đôi Người Nhện sớm trở lại bên nhau.

Ở giai đoạn này, Zendaya hẹn hò Jacob Elordi. Ảnh: X

Còn Tom Holland hẹn hò Nadia Parkes. Ảnh: X

Tháng 7/2021 – Khoảnh khắc “không thể chối cãi”

Sau 5 năm "đoán già đoán non", cả thế giới thực sự bùng nổ khi cánh săn ảnh bắt trọn khoảnh khắc Tom và Zendaya hôn nhau ngọt ngào trong chiếc xe Audi tại Silver Lake (Los Angeles). Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất xác nhận mối quan hệ sau nhiều năm cả 2 liên tục phủ nhận.

Khoảnh khắc này khiến cặp đôi không còn có thể chối cãi chuyện hẹn hò. Ảnh: The Sun

Vào sinh nhật lần thứ 25 của Zendaya (tháng 9/2021), Tom Holland đã đăng bức ảnh hậu trường không thể tình tứ hơn, như 1 cách ngầm xác nhận chuyện tình cảm. Cuối năm đó, tại buổi công chiếu Spider-Man: No Way Home, họ xuất hiện cùng nhau đầy tự nhiên. Dù không công khai quá đà, ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau nói lên tất cả.

Nhưng ngay cả khi đã công khai, Tom vẫn thẳng thắn chia sẻ trên GQ rằng họ cảm thấy bị "cướp mất sự riêng tư" và muốn giữ tình yêu này cho riêng mình nhiều nhất có thể. Chính vì vậy trong những năm qua, Tom và Zendaya không mấy ồn ào, không tình cảm "làm lố", hay thề non hẹn biển làm tốn giấy mực của giới truyền thông.

Bức ảnh khiến mạng xã hội toàn cầu "nổ tung". Ảnh: Instagram

2022–2023 – Tình yêu trưởng thành giữa đỉnh cao sự nghiệp

Trong khi Zendaya gây tiếng vang toàn cầu với vai Rue trong series Euphoria và trở thành biểu tượng thời trang quốc tế, Tom Holland thử sức ở nhiều dự án điện ảnh khác nhau, nỗ lực thoát khỏi cái bóng Người Nhện.

Cả hai phải đối mặt với lịch trình dày đặc, khoảng cách địa lý và áp lực dư luận. Có thời điểm, truyền thông rộ tin họ “rạn nứt” vì ít xuất hiện chung. Tuy nhiên, thay vì đáp trả ồn ào, họ chọn cách âm thầm đồng hành bên nhau như Tom xuất hiện trong các buổi ra mắt phim của Zendaya, Zendaya sang London thăm gia đình Tom, hoặc cùng đi du lịch và dự đám cưới bạn bè với tư cách là 1 cặp đôi.

Quyết định gắn bó lâu dài và đám cưới kín chưa từng thấy

Sau nhiều năm quen biết (từ 2016), hẹn hò công khai (từ 2021) và trải qua không ít thử thách, Tom và Zendaya đã tính đến tương lai nghiêm túc. Bạn bè thân thiết tiết lộ họ có chung quan điểm về gia đình, sự nghiệp và cách bảo vệ đời tư. Cả hai đều lớn lên trong môi trường nghệ thuật nhưng có nền tảng gia đình vững chắc – điều giúp họ giữ được sự cân bằng giữa hào quang và cuộc sống cá nhân.

Được biết, Tom Holland đã cầu hôn Zendaya vào khoảng thời gian giữa Giáng sinh và đêm giao thừa năm 2024, không lâu sau khi cặp đôi xăm hình đôi giống nhau. Nguồn tin thân cận cho biết dù cặp đôi đã bàn về chuyện kết hôn trong nhiều năm, nhưng Zendaya hoàn toàn không biết rằng Tom Holland sẽ cầu hôn. Anh cũng đã xin phép bố mẹ của Zendaya trước khi cầu hôn cô. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1996 đã "flex" chiếc nhẫn đính hôn kim cương 5 carat trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Đây là chiếc nhẫn có kim được cắt theo hướng đông-tây, tạo nên cảm giác cổ điển và sang trọng, có giá trị lên đến 280.000 USD (7,3 tỷ đồng).

Cận cảnh nhẫn đính hôn kim cương của Zendaya. Ảnh: People

Đến ngày 22/2 vừa qua, Zendaya lại khiến dân tình xôn xao khi đeo một chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bên trái, thay vì chiếc nhẫn đính hôn kim cương 5 carat quen thuộc. Chiếc nhẫn vàng nà có thiết kế đơn giản giống như nhẫn cưới. Điều này làm dấy lên nghi vấn Zendaya và Tom Holland đã bí mật tổ chức đám cưới.

Và tất cả đã như vỡ òa khi ngay trên thảm đỏ Actor Awards 2026 ngày 2/3, Law Roach - stylist lâu năm của Zendaya đã xác nhận thông tin nói trên bằng 1 tuyên bố ngắn gọn: “Đám cưới của họ đã diễn ra rồi. Các bạn bỏ lỡ rồi đó nha”. Khi phóng viên hỏi lại để xác nhận thông tin nóng hổi: “Có thật như vậy không?”, Roach vui vẻ cười và khẳng định lại chắc như đinh đóng cột: “Rất thật là đằng khác!”.

Stylist tiết lộ cặp đôi vàng đã kết hôn. Ảnh: X

Trên các diễn đàn, công chúng đồng loạt gửi tới cặp đôi vàng Hollywood nhiều lời chúc phúc tốt đẹp, đồng thời hy vọng 2 ngôi sao sớm tung ra những bức hình cưới hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình. Đám cưới của cặp đôi Người Nhện không thảm đỏ, không hợp đồng truyền thông độc quyền, không hình ảnh rò rỉ tràn lan – mọi thứ được giữ kín đến mức gần như không ai biết trước. Trong thời đại mà đám cưới người nổi tiếng thường trở thành “sự kiện toàn cầu”, sự im lặng của Zendaya và Tom Holland lại tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Chính sự kín đáo ấy càng khiến họ được ngưỡng mộ.

Từ phim trường Người Nhện đến lễ cưới kín đáo, hành trình của Zendaya và Tom Holland giống như một bộ phim lãng mạn nhiều chương: có mở đầu trong trẻo, cao trào tin đồn, khoảng lặng chia xa và cái kết viên mãn. Trong thế giới showbiz đầy ánh đèn flash, có lẽ điều khiến họ trở thành “cặp đôi kiểu mẫu” không chỉ là danh tiếng, mà là cách họ bảo vệ tình yêu – lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị nhưng sâu sắc.