Theo thông tin trên báo Lao động, trưa 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội Giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Người đàn ông đẩy cảnh sát giao thông lao vào trước đầu xe tải ở Hà Nội. (Ảnh: Chụp từ clip) Người đàn ông đẩy cảnh sát giao thông lao vào trước đầu xe tải ở Hà Nội. (Ảnh: Chụp từ clip)

Theo thông tin trên Vietnamner, tại trại tạm giam Công an TP Hà Nội, Đặng Từ Thịnh – người đã đẩy Đại úy CSGT Nguyễn Duy Điệp (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vào đầu xe tải đang chạy - nghẹn ngào kể lại giây phút nông nổi của mình.

"Hôm qua (11/12 – PV), cán bộ đang dắt xe về đội để xử lý thì tôi đi phía sau. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bồng bột, nóng giận như vậy. Tôi nghĩ mấy ngày qua bị đau đầu, tôi có uống vài viên thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định.

Tôi chỉ đang đi theo để chờ xử lý vi phạm hành chính thôi, nhưng lại đẩy xe, gây nguy hiểm cho chiến sĩ CSGT. May mà anh ấy tránh kịp, không thì nguy hiểm cho cả anh ấy và chính bản thân tôi" - Thịnh ân hận nói về hành động của mình.

"Giờ tôi rất hối hận nhưng cũng không biết làm thế nào. Việc làm của tôi quá sai lầm gây ra tình huống hết sức nguy hiểm cho chiến sĩ CSGT" - Thịnh cúi đầu, giọng nghẹn lại.

Đối tượng đẩy ngã CSGT. Ảnh: Công an Hà Nội Đối tượng đẩy ngã CSGT. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó khoảng 13h35 ngày 11/12, tại tỉnh lộ 429, đoạn qua thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng biển số giả.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, Thịnh xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Trong lúc dắt xe vào khu vực chốt kiểm soát, đối tượng bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp rồi đẩy nạn nhân ngã về phía đầu một xe tải đang di chuyển trên đường.

Rất may, Đại úy Nguyễn Duy Điệp kịp thời phản xạ, tránh được va chạm nguy hiểm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ Đặng Từ Thịnh, bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.