Đối thủ giàu nhất show Tỷ Tỷ của Trang Pháp: Hoa hậu sở hữu 4.800 tỷ, giữ chồng tài tử ở nhà suốt 8 năm vì 1 lý do

Trần Khải Lâm là một trong số 33 Chị Đẹp tham gia chương trình Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Từ khi thông tin Trần Khải Lâm quyết định chinh chiến tại show âm nhạc ăn khách này, không ít người đã bày tỏ sự mong đợi. Cư dân mạng tò mò về khả năng ca hát, biểu diễn trên sân khấu của nàng hậu Hong Kong (Trung Quốc). Sau vòng đấu solo, Trần Khải Lâm có thứ hạng 24. Dù xếp hạng thành tích không cao, nhưng mỹ nhân này lại đứng top 1 về gia thế và độ giàu có ở Đạp Gió năm nay.

Hoa hậu giàu nhất show Tỷ Tỷ

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, bước chân vào showbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013. Với vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch, cô được công chúng gọi là "Tiểu Lý Gia Hân". Trần Khải Lâm từng là cái tên được đài truyền hình TVB o bế, cho đóng chính trong nhiều phim truyền hình giờ vàng như Cự Luân 2, Chuyện 4 Nàng Luật Sư, Võ Lâm Phục Sinh, Những Kẻ Ba Hoa, Phi Hổ Cực Chiến... Tuy nhiên, vì kỹ năng diễn xuất yếu kém, Trần Khải Lâm hứng vô số chỉ trích và bị xem là "bình hoa di động" của màn ảnh xứ Hương Cảng.

Về sau, do bị cười nhạo và chế giễu quá nhiều, Trần Khải Lâm quyết định từ bỏ diễn xuất. Cô rẽ hướng làm KOL quảng cáo cho các nhãn hàng, tự kinh doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Theo tờ HK01, Trần Khải Lâm vốn là “thiên kim tiểu thư” trong gia đình tài phiệt, sống sung túc từ nhỏ nên cũng không cần bám víu hào quang showbiz để kiếm tiền. Trần Quế Tường - cha của Trần Khải Lâm - là đại gia trong ngành dầu mỏ, bất động sản. Hoa hậu này lại là "con gái rượu" và được thừa kế khối tài sản hơn 1,5 tỷ HKD (4.800 tỷ đồng) từ người cha doanh nhân.

Dù có xuất thân trâm anh thế phiệt, người đẹp vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền chứ không ỷ lại vào tài sản của cha. Từ năm 2022, Trần Khải Lâm luôn nằm trong top 5 KOLs có doanh số quảng cáo cao nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Cãi cha mẹ cưới nam thần đào hoa nhất showbiz

Năm 2015, showbiz xứ Hương Cảng bùng nổ với thông tin Trịnh Gia Dĩnh hẹn hò Trần Khải Lâm. Cặp đôi có ngoại hình đẹp như "tiên đồng - ngọc nữ", nhưng lại chênh lệnh lớn về tuổi tác và gia thế. Trịnh Gia Dĩnh hơn Hoa hậu Hong Kong đến 22 tuổi. Dù là tài tử hạng A, song nếu so kè tài sản và quyền thế với gia đình Trần Khải Lâm, Trịnh Gia Dĩnh kém xa vạn dặm.

Cha mẹ người đẹp 9X cũng không hài lòng với Trịnh Gia Dĩnh, liên tục ép con gái phải chia tay. Tuy nhiên, Trần Khải Lâm lại mặc kệ sự cấm cản của gia đình, bất chấp yêu đương và nằng nặc đòi cưới tài tử Bộ Bộ Kinh Tâm. Do không thể khuyên ngăn được con gái, cha mẹ Trần Khải Lâm đành miễn cưỡng cho nàng hậu lấy Trịnh Gia Dĩnh. Đến tháng 8/2018, cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa tại Bali (Indonesia).

Theo tờ On, Trịnh Gia Dĩnh đã bỏ ra 1 triệu USD (26 tỷ đồng) để làm đám cưới linh đình cho Trần Khải Lâm, đồng thời dùng 3 năm chứng minh mình chỉ yêu mỗi nàng hậu, song vẫn không được cha mẹ nhà gái ưng thuận.

Trong ngày cưới, cha Trần Khải Lâm không giấu được sự buồn phiền vì con gái cưới người đàn ông đáng tuổi chú, lại còn nổi tiếng đào hoa trong showbiz. Ông Trần Quế Tường không ngại nói với cánh báo giới rằng mình "lỗ vốn" khi gả con cho Trịnh Gia Dĩnh. Theo đại gia này, con gái ông trẻ trung, xinh đẹp, có gia thế khủng và sự nghiệp riêng. Cô có nhiều lựa chọn hôn phu môn đăng hộ đối hơn thay vì chọn Trịnh Gia Dĩnh. Để khiến cha vợ có lòng tin với mình, trong đám cưới, nam diễn viên Bằng Chứng Thép đã đứng trước mặt 80 khách mời cam kết rằng: "Tôi sẽ không bao giờ lừa dối, phản bội Trần Khải Lâm".

Nói được làm được, kể từ khi gắn bó với Trần Khải Lâm, Trịnh Gia Dĩnh không còn vướng tin đồn tình ái nào và cũng bỏ luôn thói quen đi bar tiệc tùng. Theo thời gian, anh cũng được cha Trần Khải Lâm chấp nhận là thành viên trong gia đình. Ông Trần Quế Tường mua cho 2 con căn hộ hạng sang 300 tỷ đồng để xây dựng tổ ấm.

Do Trần Khải Lâm 5 năm sinh 3 con trai, Trịnh Gia Dĩnh cũng được vợ và nhà vợ yêu cầu bớt đóng phim để hưởng thụ cuộc sống và phụ chăm nom, dạy dỗ con nhỏ. Nam diễn viên cũng chấp nhận chuyện bị Trần Khải Lâm giữ chân ở nhà suốt 8 năm qua vì vợ... quá giàu, tiền không thiếu. Trịnh Gia Dĩnh không cần làm việc vẫn có cuộc sống sung túc, dư dả nhờ khối tài sản kếch xù của Trần Khải Lâm và nhà vợ.

Nguồn: Sina, HK01