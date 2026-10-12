Đối thủ của Chi Pu "lên hương" vùn vụt sau khi ly hôn chồng thiếu gia lộ clip cặp kè với nữ sinh 2K1

Ngày 12/10, tờ QQ đưa tin Trương Gia Nghê bị bắt gặp đi uống trà chiều tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện công khai kể từ sau khi ly hôn thiếu gia Mãi Siêu và vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 3 năm với chồng cũ.

Những hình ảnh đời thường của mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng thần thái thanh lịch. Nhiều người nhận xét Trương Gia Nghê "lên hương" nhan sắc vùn vụt, ngày càng trẻ ra sau khi trở về trạng thái độc thân. Cô được xem là minh chứng cho câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Theo người hâm mô, sự thay đổi của Trương Gia Nghê không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình và 2 con, độc lập bước tiếp sau đổ vỡ, tìm lại sự bình yên cho cuộc sống của mình sau hàng loạt biến cố.

Loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ở tuổi 38, Trương Gia Nghê gây sốt với visual trẻ trung, làn da mịn màng cùng thần thái vô cùng thanh lịch. Ảnh: Sina.

Trương Gia Nghê lên hương nhan sắc hậu ly hôn. Clip: Weibo.

Hình ảnh độc lập, kiên cường bảo vệ hai con và tự tại tận hưởng cuộc sống của Trương Gia Nghê đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Ảnh: Weibo.

Tung 300 bằng chứng chí mạng khiến chồng cũ "muối mặt" trước tòa

Sinh năm 1987, Trương Gia Nghê từ lâu đã là gương mặt nổi bật của showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm như Một Thoáng Mộng Mơ, Cung Tỏa Liên Châu hay Hiệp Khách Hành. Đặc biệt, vai diễn trong Diên Hi Công Lược đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm với danh xưng "phi tần đẹp nhất của vua Càn Long".

Sức hút của mỹ nhân 8X một lần nữa bùng nổ khi cô tham gia chương trình Đạp Gió 2023. Ngay từ những ngày đầu, ngoại hình phát sáng cùng thần thái cuốn hút đã biến Trương Gia Nghê thành cái tên nổi bật giữa dàn sao, đồng thời được coi là đối thủ đáng gờm của Chi Pu. Dù vậy, cả hai lại có mối duyên rất đẹp khi cùng chung đội trong tiết mục See Tình ở màn chào sân. Mối quan hệ tốt đẹp này còn kéo dài sau cuộc thi khi Trương Gia Nghê bắt tay hợp tác cùng stylist Hoàng Ku - người đồng hành thân thiết của Chi Pu.

Trương Gia Nghê là mỹ nhân cổ trang đình đám Cbiz. Ảnh: Weibo.

Cô từng chung đội với Chi Pu trong tiết mục See Tình tại Đạp Gió 2023. Ảnh: Sina.

Xinh đẹp, tài năng và danh tiếng, nhưng Trương Gia Nghê lại chẳng may mắn trong chuyện tình cảm. Cô có cuộc hôn nhân buồn với thiếu gia Mãi Siêu - ông chủ chuỗi nhà hàng tiệc cưới và sân bóng rổ. Họ công khai hẹn hò từ năm 2014. Đến năm 2015, cả hai đăng ký kết hôn.

Sau khi lần lượt sinh 2 con cho Mãi Siêu, Trương Gia Nghê chấp nhận lui về hậu phương dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, cô lại không nhận được sự đón nhận từ gia đình chồng. Mẹ Mãi Siêu coi thường xuất thân bình dân của con dâu nên không chấp thuận cho cả hai tổ chức hôn lễ. Trên sóng truyền hình, mỹ nhân Diên Hi Công Lược từng ngậm ngùi chia sẻ suốt 8 năm chung sống, cô vẫn chỉ gọi mẹ chồng là "bác".

Tháng 11/2021, blogger Lưu Đại Chùy tung ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với Thiệu Tình - sinh năm 2001, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) khóa 2019. Ngay lập tức, Trương Gia Nghê xóa sạch ảnh thân mật với chồng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không trực tiếp công kích chồng và "tiểu tam" mà chỉ đăng 6 chữ: "Yêu được thì buông được", sau đó nhờ luật sư tiến hành thủ tục ly hôn. Tháng 12/2022, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu cùng ra tuyên bố chính thức xác nhận ly hôn.

Mãi Siêu ngoại tình với Thiệu Tình, khiến hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Xiaohongshu.

Tuy nhiên, vụ ly hôn của Trương Gia Nghê và Mãi Siêu diễn ra không êm đẹp. Mẹ chồng đã lấy lý do Trương Gia Nghê bị cấm sóng sau vụ xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở quán bar thoát y, điều kiện tài chính không đảm bảo để ép mỹ nhân này phải từ bỏ quyền nuôi con nhưng nữ diễn viên từ chối. Khi ra tòa, với việc chứng minh mình giàu hơn Trương Gia Nghê, Mãi Siêu giành quyền nuôi con. Sau khi 2 đứa trẻ sống với cha, Trương Gia Nghê được cho biết nhiều lần bị Mãi Siêu và nhà chồng cũ ngăn cấm gặp con. Mãi Siêu từng giấu 2 đứa trẻ trong 47 ngày, khiến mỹ nhân hàng đầu 3 lần phải trình báo cảnh sát.

Đầu năm 2026, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu tiếp tục hầu tòa vì tranh chấp căng thẳng hậu ly hôn. Trương Gia Nghê không chấp nhận để con ở cùng chồng cũ vì đối phương vô trách nhiệm, đồng thời đã xây dựng tổ ấm mới với người khác. Ở phiên tòa chung thẩm vào đầu tháng 9 mới đây, minh tinh Cbiz đã tung ra bằng chứng quyết định khiến Mãi Siêu muối mặt, đồng thời đảo ngược kết quả bất lợi mà cô nhận được ở phiên tòa sơ thẩm. Nữ diễn viên đã chốt hạ bằng 300 bằng chứng bao gồm 97 lần ký xác nhận tham dự họp phụ huynh, 124 lần đưa con đi khám và chăm sóc tại bệnh viện, 216 lần ký xác nhận bài tập, cùng các hồ sơ đưa đón con, trao đổi với giáo viên, đăng ký khám chữa bệnh và lịch sử trò chuyện khi thăm con.

Trương Gia Nghê tung 300 bằng chứng chứng minh Mãi Siêu ngoại tình, bỏ bê các con không chăm sóc, hạn chế quyền thăm nom của cô. Ảnh: Sina.

Tất cả tài liệu này đều cho thấy Trương Gia Nghê đơn độc chăm sóc 2 con nhỏ từ lúc còn trong hôn nhân cho đến lúc đã ly hôn Mãi Siêu. Trong khi đó, Mãi Siêu có được quyền nuôi con, nhưng anh bỏ bê, không hoàn thành trách nhiệm của 1 người cha. Không chỉ vậy, thiếu gia họ Mãi còn bị phát hiện làm giả hồ sơ chăm con, chuyển dịch tài sản chung trong thời gian hôn nhân cho "tiểu tam".

Trước những chứng cứ không thể chối cãi về việc Mãi Siêu bỏ bê vợ con thời gian dài và ngoại tình trong hôn nhân, tòa quyết định hủy bản án sơ thẩm, chính thức chuyển quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ cho Trương Gia Nghê. Mãi Siêu phải trả 12 triệu NDT (46 tỷ đồng) tiền tổn thất tinh thần cho mẹ con vợ cũ, đồng thời phải chu cấp 50.000 NDT (194 triệu đồng) mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành. Căn biệt thự có giá 28 triệu NDT (108 tỷ đồng) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng được tòa tuyên thuộc về Trương Gia Nghê. Mãi Siêu cũng bị tòa án phạt 150.000 NDT (579 triệu đồng) vì hành vi cố tình che giấu tung tích trẻ em, làm giả hồ sơ và ngăn cản Trương Gia Nghê thăm con. Theo các nguồn tin, Trương Gia Nghê đã bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án chung thẩm. Hiện tại, minh tinh làm mẹ đơn thân chăm lo cho 2 con nhỏ ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Minh tinh Diên Hi Công Lược lấy lại quyền nuôi con, nhận được 1 căn biệt thự 108 tỷ và tiền trợ cấp nuôi con sau khi khiến chồng cũ thua trắng trên tòa. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu