Đôi tay mẹ vun vén mâm cơm yêu thương: "Đôi điều đôi tay chưa kể"

Sự diệu kỳ đằng sau đôi bàn tay chất phác của mẹ

Đằng sau sự ấm êm của mỗi nếp nhà luôn là sự tận tụy thầm lặng của những đôi bàn tay dãi dầu năm tháng.

Thoạt nhìn vào đôi tay này, người ta chỉ thấy một đôi bàn tay gầy guộc, những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da đã sần theo thời gian. Thế nhưng, đằng sau những vết chai sạn phẳng lặng ấy là biết bao nhọc nhằn chưa một lần được cất lời, lặng lẽ đổi lấy sự đủ đầy cho mái ấm. Đó là đôi bàn tay của mẹ bạn Khánh Linh, một câu chuyện vừa được chia sẻ và chạm đến cộng đồng trong những ngày gần đây. Giữa nhịp sống tất bật, một buổi trưa trở về nhà bên mâm cơm quen thuộc đã đưa Linh chạm vào một góc nhìn thấu suốt hơn về người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

"Thời gian đã lấy đi sự mịn màng của làn da, nhưng lại để lại trên đó thật nhiều yêu thương và hy sinh. Mỗi nếp nhăn, mỗi đường gân như kể một câu chuyện về những năm tháng mẹ lặng lẽ vun vén cho gia đình. Mẹ chẳng bao giờ nói mình đã vất vả thế nào, chỉ cần con thích ăn món gì là hôm sau mẹ lại tìm cách nấu cho bằng được", Khánh Linh chia sẻ. Có những điều khi còn nhỏ Khánh Linh coi là hiển nhiên, đến khi trưởng thành cô mới hiểu đó là cả một đời yêu thương được gói ghém trong từng bữa cơm.

Bàn tay ấy hôm nay đã chẳng còn mềm mại như ngày xưa. Thời gian lấy đi sự mịn màng của đôi tay người mẹ, nhưng lại để lại trên đó thật nhiều yêu thương và hy sinh. Mỗi nếp nhăn, mỗi đường gân như kể một câu chuyện về những năm tháng mẹ lặng lẽ vun vén cho gia đình.

Hoá ra, nỗ lực không phải lúc nào cũng lớn lao. Đôi khi, nó nằm ngay trong những việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày, như một bữa cơm nóng luôn chờ sẵn khi con trở về nhà.

Hàng triệu đôi tay đang lặng thầm kiến tạo cuộc sống

Câu chuyện của mẹ Khánh Linh không phải là lát cắt đơn lẻ, hình ảnh ấy phản chiếu sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu người mẹ, người cha và người lao động vun đắp nên mái ấm trong mỗi gia đình.

Đó cũng chính là lý do Home Credit khởi xướng chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực" cùng cuộc thi "Đôi điều đôi tay chưa kể". Home Credit tạo ra một không gian ấm áp để lắng nghe, ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện phía sau mỗi đôi bàn tay lao động thầm lặng.

Cuộc thi "Đôi điều đôi tay chưa kể" do Home Credit khởi xướng trở thành nhịp cầu sẻ chia, tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của người lao động.

Sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã nhận được hàng trăm câu chuyện xúc động gửi về từ khắp mọi miền. Mỗi bài dự thi là một nét vẽ chân thực, giúp những hy sinh thầm lặng vốn ít khi được gọi tên nay có cơ hội được tâm sự, và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trân trọng những "đôi tay nỗ lực".

Thấu hiểu và trân trọng những vất vả ấy, Home Credit không chỉ nhìn thấy nét đẹp lao động phía sau mỗi đôi bàn tay, mà còn hướng tới mục tiêu trở thành điểm tựa vững chắc đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình. Với định vị "Tài chính số tận tâm", thương hiệu luôn sẵn sàng tiếp sức bằng các giải pháp tài chính linh hoạt và an toàn, giúp gánh nặng lo toan trên vai người lao động được vơi bớt để họ tự tin theo đuổi ước mơ.

Về Home Credit Việt Nam

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng nằm trong top tại thị trường Việt Nam, phục vụ hơn 18 triệu khách hàng trên toàn quốc trong suốt 18 năm qua. Với đội ngũ nhân viên tận tâm gồm 6.700 người, công ty cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ tiên tiến, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm.

Thông qua chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành cùng những nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng "Tài Chính Số Tận Tâm", cam kết thấu hiểu khách hàng, mang đến các giải pháp tài chính cá nhân hóa, dễ tiếp cận và có trách nhiệm, góp phần giúp người dùng chủ động hiện thực hóa những kế hoạch quan trọng của mình.

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