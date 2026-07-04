Đổi màu loa tháp theo sắc cờ, cổ vũ bóng đá đúng chuẩn fan cứng

"Đặc sản" cổ động hấp dẫn

Cùng với các trận đấu kịch tính hay những pha ghi bàn đỉnh cao, không khí cổ động khi xem bóng đá tại nhà cũng là "đặc sản" vô cùng hấp dẫn. Dù không trực tiếp có mặt trên sân, song người hâm mộ vẫn rất chịu chơi khi đầu tư cả áo đấu, chuẩn bị cờ của đội tuyển yêu thích, mang cả kèn trống, que đập cổ vũ… để khuấy động không khí. Nhiều gia đình thậm chí còn vẽ cả hoạ tiết cổ động lên má, không khác gì các cổ động viên cuồng nhiệt trên sân cỏ.

Không ít người hâm mộ Việt Nam đầu tư mạnh tay cho các vật phẩm cổ động, quyết tâm mang không khí bóng đá về tận nhà

Anh Tú (TP.HCM), một tín đồ cuồng nhiệt của túc cầu giáo hào hứng chia sẻ: "Năm nay anh em mình rủ nhau chuẩn bị đồ cổ vũ, tận dụng kèn hơi sẵn có và áo đấu của đội bóng yêu thích. Việc này khiến mình cảm thấy vui và háo hức đón chờ trận đấu hơn hẳn. Mình nhớ khoảnh khắc họ chiến thắng ở vòng bảng, phòng khách nhà mình như nổ tung, mấy anh em thì vừa thổi kèn vừa nhảy cẫng lên vì vỡ òa sung sướng".

Là một trong những quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá, cổ động viên Việt Nam luôn có nhiều ý tưởng cổ vũ mới lạ, độc đáo. Sau những màn tận dụng xoong nồi thay kèn trống, tín đồ bóng đá Việt Nam đang chuyển sang đổi màu đèn LED trên loa tháp Samsung theo màu cờ của đội tuyển yêu thích. Đây là cách cổ vũ vô cùng độc đáo, đang được người hâm mộ Việt Nam hưởng ứng nhờ tính sáng tạo và tái hiện trọn vẹn tinh thần sôi động của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đổi màu đèn LED loa tháp, hoà sắc cờ đội tuyển

Khởi nguồn của trào lưu nói trên đến từ tính năng Party Lights+ trên các dòng loa tháp Samsung như ST50F và ST40F. Tính năng này cho phép điều chỉnh hệ thống đèn LED trên thân loa theo các hiệu ứng ánh sáng khác nhau, tạo nên không khí sôi động cho các buổi tiệc tùng hay lễ hội. Bên cạnh các hiệu ứng quen thuộc như Wave, Trail, Spark, Breeze, Flow hay Flare, Samsung vừa bổ sung thêm hiệu ứng Sport (thể thao) vô cùng độc đáo cho mùa bóng. Hiệu ứng này sử dụng đèn LED trên loa để tái hiện màu cờ của 70 quốc gia khác nhau, hoà cùng âm thanh trên sân để tạo nên trải nghiệm vô cùng náo nhiệt.

Đổi màu đèn LED loa tháp thành màu cờ đội tuyển "ruột" đang là trào lưu được yêu thích

Cách đổi màu đèn LED theo màu cờ cũng vô cùng đơn giản. Người yêu bóng đá chỉ việc cài đặt ứng dụng Samsung Sound Tower và kết nối với loa tháp tại nhà. Sau đó, lựa chọn hiệu ứng Sport và chọn quốc kỳ mà mình mong muốn. Sau khi thiết lập, toàn bộ hệ thống đèn LED bao phủ 5 khu vực chính của loa (quanh hai loa woofer, tweeter, thân loa, chân và đế loa, bảng điều khiển) sẽ nhấp nháy đồng bộ với màu cờ tương ứng. Loa công suất lớn hoà cùng màu cờ nhấp nháy liên tục, đẩy cảm xúc của người hâm mộ bóng đá lên cao trào.

Đình Đặng (TP.HCM), người hâm mộ trung thành của những "chú gà trống" khá bất ngờ trước tính năng đổi màu đèn LED theo màu cờ trên loa tháp Samsung. Anh cho biết: "Trước mình có đọc được thông tin loa tháp Samsung đổi màu đèn LED theo màu cờ được nên sẵn nhà đang có dòng loa này nên thử luôn. Kiểu cảm giác chỉ cần thấy màu sắc quen thuộc nhấp nháy thôi là đã hào hứng lắm rồi. Kết nối với TV thì âm thanh sân cỏ vừa hào hứng mà đèn thì nhấp nháy vui mắt cực".

Muôn cách hòa nhịp bóng đá cùng Samsung AI TV

Bên cạnh việc đổi màu đèn LED trên loa tháp theo màu cờ, người hâm mộ thể thao còn có rất nhiều cách mới để trải nghiệm lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng các thiết bị nghe nhìn của Samsung. Trong đó phải kể đến các tính năng AI chuyên biệt cho trải nghiệm bóng đá trên Samsung AI TV như chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) hay trợ lý Vision AI Companion (VAC).

Các tính năng AI chuyên biệt cho bóng đá trên Samsung AI TV sẽ thăng hạng toàn diện trải nghiệm bóng đá của người xem

Trong đó, Chế độ Bóng đá AI có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Với tính năng này, người hâm mộ sẽ có cảm giác sống động, mãn nhãn như trực tiếp thưởng thức trận đấu tại sân vận động. Về âm thanh, Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả có thể tắt tiếng bình luận hoặc tiếng cổ động để tận hưởng trọn vẹn âm thanh sân cỏ hấp dẫn.

Người dùng toàn quyền chủ động tắt giọng bình luận, tắt tiếng ồn để tập trung cho âm thanh sân cỏ

Đặc biệt, lần đầu tiên người xem có thể trò chuyện, hỏi đáp cùng trợ lý VAC trên Samsung AI TV về mọi vấn đề, đặc biệt là thông tin liên quan đến bóng đá. Từ việc dự đoán kết quả trận đấu, tra cứu lịch thi đấu, thông tin cầu thủ… đều có thể thực hiện dễ dàng khi nhấn giữ nút Home trên điều khiển và đưa ra yêu cầu bằng giọng nói. Được tích hợp đồng thời Bixby, Gemini và Copilot, trợ lý VAC cho thấy sự thông thái vượt trội, tương tác tự nhiên bằng giọng nói cùng người dùng và có thể kích hoạt nhanh các chế độ trên TV mà không cần cài đặt thủ công phức tạp.

Trợ lý VAC với khả năng hỏi đáp thông minh sẽ là bạn đồng hành đắc lực cho tín đồ bóng đá trong mùa bóng sôi động

Bằng việc bổ sung hiệu ứng ánh sáng thể thao cho dòng loa tháp của mình, Samsung không chỉ thành công trong việc mang đến không khí sôi động cho lễ hội bóng đá, mà còn khởi xướng một trào lưu cổ vũ hoàn toàn mới. Tính năng này kết hợp cùng nhiều chế độ AI trên Samsung AI TV sẽ mang đến một mùa bóng đá đắm chìm mọi giác quan, thỏa lòng mong mỏi của tín đồ túc cầu giáo sau nhiều năm chờ đợi.

Hòa nhịp lễ hội bóng đá, Samsung triển khai chương trình ưu đãi "Samsung AI TV đỉnh cao – Tiên phong đón Cúp Thế giới". Theo đó, người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu, bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ cao, tặng kèm micro khi mua sắm loa tháp (Sound Tower).