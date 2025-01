Tuổi Tỵ thân mến, năm Ất Tỵ 2025 mang đến cho bạn nhiều cơ hội lẫn thách thức. Đặc biệt trong năm này, bạn sẽ đụng độ Thái Tuế, điều này có thể khiến bạn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, bạn không đơn độc trên hành trình này khi bạn nhận được những thông điệp may mắn ngay sau đây.

Trong quan niệm dân gian, thời điểm cuối năm cũng như đầu năm mới thường được coi là dịp để rũ bỏ những điều cũ và đón chào năm mới, cầu mong may mắn và nắm bắt cơ hội chuyển biến vận khí. Đây là khoảng thời gian để thực hiện những điều chỉnh tích cực, giúp cuộc sống, sự nghiệp, tài chính, tình cảm và các mối quan hệ phát triển theo hướng thuận lợi hơn. Vậy, người tuổi Tỵ bước vào năm bản mệnh 2025 cần chuẩn bị và lên kế hoạch ra sao để (khuynh lợi tị hại - tìm kiếm lợi ích, tránh né tai họa), hành sự thận trọng?

"Năm bản mệnh" là gì?

Theo quan niệm dân gian, năm bản mệnh là năm trùng với con giáp của người đó theo lịch âm, cứ 12 năm gặp lại một lần. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, lưu niên thái tuế là Tỵ Hỏa, trùng với địa chi Tỵ Hỏa của người tuổi Tỵ. Năng lượng và khí trường của Tỵ Hỏa trong năm này được tăng cường gấp đôi, dẫn đến sự mất cân bằng ngũ hành khí trường, từ đó ảnh hưởng đến vận trình của con người. Do đó, người tuổi Tỵ và những người có địa chi "Tỵ" cần cẩn trọng trong mọi việc khi bước vào năm Ất Tỵ 2025, tránh để những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến các phương diện trong cuộc sống.

Vận trình năm bản mệnh có gì thay đổi?

"Tuế quân; nhân quân chi tượng, suất lĩnh chư thần, thống chính phương vị, hãn vận thời tự, tổng thành tuế công". Câu này trong “Thôi Xuất Kinh” cho thấy lưu niên Thái Tuế giống như bậc tôn quý trong năm, nắm giữ vận mệnh cát hung. Vì vậy, không nên mạo phạm, nếu không vận trình trong năm có thể gặp nhiều biến động, môi trường xung quanh dễ thay đổi, ví dụ như: Chuyển nhà, đổi nghề, nhảy việc, mất mát một số thứ, tình cảm biến động, thu nhập không ổn định, kinh doanh hoặc công việc gặp nhiều khó khăn, vất vả,...

Tuy nhiên, người tuổi Tỵ bước vào năm bản mệnh, và những người có địa chi "Tỵ" được lưu niên Thái Tuế phục ngâm tương trợ, tăng cường khí trường Hỏa của Tỵ, không phải hoàn toàn xấu. Một số người có cách cục - cấu trúc lá số, hỉ dụng - nguyên tố cần thiết Tỵ Hỏa có thể gặp may mắn, quý nhân hoặc cơ hội phát triển tốt trong năm nay. Tình hình cụ thể tùy thuộc vào cách cục cá nhân và hỉ kỵ - điều tốt và xấu của lưu niên. Ví dụ, xét theo Thập Thần: Nếu Tỵ là tài tinh, được cách cục ưa chuộng, thì dễ có cơ hội mở rộng nguồn thu nhập, gia tăng tài sản, đạt được thành tựu tốt đẹp, tình cảm thuận lợi,...; nếu bị cách cục kỵ, thì dễ gặp phải đầu tư thất bại, quyết định sai lầm, tổn thất tài sản, bị dục vọng chi phối, tình cảm trắc trở,...

Nếu Tỵ là quan tinh, được cách cục ưa chuộng, thì dễ đầu tư sinh lời, khởi nghiệp thành công, nguồn lực được phân bổ tối ưu, tình cảm đơm hoa kết trái,...; nếu bị cách cục kỵ, thì dễ lãng phí nguồn lực, tiền bạc bị hao tổn quá mức vì sự nghiệp hoặc tình cảm, hôn nhân không thuận lợi,... Nếu Tỵ là ấn tinh, được cách cục ưa chuộng, thì có lợi cho việc học hành thi cử, công danh sự nghiệp, thăng tiến, tình cảm ổn định, xây dựng gia đình,...; nếu bị cách cục kỵ, thì dễ gặp tình cảm nguội lạnh hoặc quan hệ gia đình bất ổn, chuyển đến nơi ở hoặc nơi làm việc/kinh doanh không tốt, sự nghiệp hoặc tình cảm bị ảnh hưởng danh tiếng,... Nếu Tỵ là ấn tinh, được cách cục ưa chuộng, thì dễ được quý nhân giúp đỡ, gia nhập vào các nhóm/tổ chức hoặc mạng lưới giao tiếp có thể nâng cao năng lực hoặc tầm ảnh hưởng của bản thân, có lợi cho việc kết giao bạn bè tốt, tham gia các cuộc thi,...

Nếu bị cách cục kỵ, thì dễ gặp kẻ tiểu nhân cản trở sự phát triển ổn định hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng, dễ kết giao bạn xấu hoặc bị bạn bè liên lụy, tài sản thu nhập hoặc thành quả/nguồn lực cá nhân bị tranh giành,... Nếu Tỵ là bỉ kiếp - một trong Thập Thần, được cách cục ưa chuộng, thì có lợi cho việc rèn luyện sức khỏe, phát huy tài năng chuyên môn, hợp tác kinh doanh, tuyển dụng được đối tác và nhân viên phù hợp, có lợi cho việc sinh con và nuôi dạy con cái thành tài,...; nếu bị cách cục kỵ, thì dễ gặp vấn đề sức khỏe, cấp dưới hoặc nhân viên bất hòa, khó khăn trong giao tiếp với con cái, con cái ngỗ nghịch, người hâm mộ quay lưng,...

Xét theo cung vị, Tỵ Hỏa phục ngâm ở niên chi (năm), cần chú ý đến những thay đổi liên quan đến người và việc ở xa, quê hương, ông bà tổ tiên, cha mẹ, cấp trên,...; Tỵ Hỏa phục ngâm ở nguyệt lệnh (tháng), cần chú ý đến những thay đổi liên quan đến gia đình, nơi làm việc, cha mẹ và anh chị em,...; Tỵ Hỏa phục ngâm ở nhật chi (ngày), cần chú ý đến những thay đổi về tư tưởng, tình cảm và hôn nhân của bản thân; Tỵ Hỏa phục ngâm ở thời chi (giờ), cần chú ý đến những thay đổi liên quan đến con cái,...

Làm thế nào để giảm thiểu và tránh những ảnh hưởng tiêu cực?

1. Trong năm bản mệnh, nếu có việc đi xa, chuyển nhà, đổi văn phòng,..., cần tránh những phương vị không tốt. Ví dụ: Hạn chế đến hướng Tây Bắc (hướng Thái Tuế năm nay) và Đông Bắc (hướng Ngũ Hoàng bay đến), để tránh những điều không may trong năm.

2. Các bậc tiền hiền đã dạy: "Mỗi khi gặp việc lớn cần giữ tâm tĩnh. Tĩnh rồi mới an, an rồi mới có thể suy xét, suy xét rồi mới có thể đạt được kết quả tốt". Khi phải đưa ra quyết định quan trọng, nên giữ tâm bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng mới có thể phán đoán chính xác, bình tĩnh đối mặt với những thử thách trong năm bản mệnh. Trong cuộc sống, ngoài việc tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể tập thiền định, nhắm mắt điều hòa hơi thở, tĩnh tâm suy nghĩ để đạt được trạng thái an nhiên, kết nối với trí tuệ bên trong, tìm ra hướng giải quyết.

3. Người tuổi Tỵ gặp năm bản mệnh nên làm nhiều việc thiện (như làm tình nguyện viên, quyên góp từ thiện, hiến máu,...), cẩn trọng lời nói và hành động, hiếu kính với cha mẹ, lễ phép với mọi người, bình tĩnh xử lý các tình huống bất ngờ. Những điều này có thể giúp thay đổi cục diện của nhiều sự việc.

4. Học tập, rút kinh nghiệm, đọc sách, tiếp thu một cách có chọn lọc trí tuệ và kinh nghiệm quý báu của người đi trước, sẽ giúp ích cho việc xử lý các vấn đề phức tạp và nâng cao năng lực cá nhân. Ví dụ: Nếu tình cảm hoặc các mối quan hệ gặp trục trặc trong năm, có thể tìm hiểu thêm về giao tiếp, tâm lý học qua sách vở hoặc các khóa học, tự điều chỉnh và chữa lành, cũng như thấu hiểu người khác hơn, giao tiếp hiệu quả hơn.

5. Người tuổi Tỵ và những người có địa chi "Tỵ" có thể sử dụng các vật phẩm trang sức mang ý nghĩa văn hóa tốt lành, phù hợp để điều hòa khí trường năm bản mệnh, biến thành động lực để phát triển và vượt qua khó khăn, cân bằng và hài hòa năng lượng, tăng cường sự tự tin, nắm bắt tốt hơn những cơ hội phát triển, tránh những thông tin bất lợi.

6. Người tuổi Tỵ và những người có địa chi "Tỵ" bước vào năm Ất Tỵ 2025, nếu có việc trọng đại như kết hôn, động thổ, xây dựng, chuyển nhà mới, hợp tác đầu tư, khởi nghiệp, sinh con,..., nên căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm thuận lợi hoặc người tham gia phù hợp để tiến hành.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)