Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình cứ thấy uể oải, công việc thì trì trệ dù đã cố gắng rất nhiều? Đôi khi, câu trả lời không nằm ở những điều to tát, mà ở chính những thứ nhỏ bé vây quanh ta mỗi ngày. Chiếc điện thoại thông minh ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc, nó như một phần mở rộng của tâm trí. Mỗi ngày chúng ta mở khóa màn hình hàng trăm lần, và hình ảnh đập vào mắt ta đầu tiên ấy, dù vô tình hay hữu ý, đều gửi một tín hiệu đến não bộ.

Nếu đó là một hình ảnh gợi sự bế tắc, buồn chán, năng lượng của bạn sẽ bị kéo xuống. Ngược lại, một hình ảnh mang tính biểu tượng của sự hanh thông, bình an sẽ như một lời nhắc nhở thầm lặng, một cái vỗ vai nhẹ nhàng giúp bạn vững tâm hơn trước những sóng gió. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là một liệu pháp tâm lý thị giác, một cách "ám thị tích cực" để chúng ta tự điều hướng cảm xúc của mình về phía ánh sáng. Hãy coi việc chọn hình nền cũng quan trọng như việc bạn chọn một chiếc áo đẹp để mặc vào ngày thứ Hai đầu tuần vậy, nó mang lại sự tự tin và khởi đầu suôn sẻ.

Vậy thì, nên chọn hình ảnh nào để vừa đẹp mắt, vừa mang lại nguồn năng lượng lành mà không quá nặng nề về mặt tâm linh? Dưới đây là 5 gợi ý mộc mạc nhưng đầy sức mạnh mà bạn có thể thử ngay hôm nay.

Đầu tiên, không thể không nhắc đến Hình ảnh đàn cá chép (hoặc cá Koi) đang bơi lội. Trong văn hóa Á Đông, cá chép là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ và khả năng "vượt Vũ Môn" để hóa rồng. Nếu bạn đang cảm thấy công việc dậm chân tại chỗ, hay đang đối mặt với một thử thách lớn, hãy để hình nền là những chú cá chép màu sắc rực rỡ, quẫy đuôi mạnh mẽ trong làn nước trong xanh.

Nhìn ngắm sự chuyển động không ngừng của chúng mỗi khi mở máy sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để không bỏ cuộc, nhắc nhở rằng chỉ cần nỗ lực, dòng nước ngược rồi cũng sẽ đưa bạn đến thành công. Sự linh hoạt của loài cá cũng mang lại năng lượng về sự hanh thông trong tài lộc, tiền bạc dễ dàng luân chuyển về túi.

Nếu lòng bạn đang đầy những ngổn ngang, lo âu vì chuyện gia đình, con cái, hãy tìm về sự tĩnh lặng với hình ảnh hoa sen nở rộ. "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", hoa sen là biểu tượng tuyệt đẹp của sự thanh khiết, bình an nội tại và khả năng vươn lên khỏi những điều tiêu cực. Đặt một bông sen hồng hoặc trắng tinh khôi làm hình nền, bạn như đang mang theo một góc thiền nhỏ bên mình. Mỗi khi căng thẳng, nhìn vào đó, bạn sẽ thấy lòng dịu lại, bớt sân si, bớt nóng giận. Năng lượng của hoa sen giúp thanh lọc tâm trí, giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và giữ được hòa khí trong các mối quan hệ.

Với những ai đang mong cầu sức khỏe và sự nghiệp phát triển bền vững, đừng bỏ qua Hình ảnh rừng tre hoặc cây trúc xanh mướt. Tre trúc là loài cây có sức sống mãnh liệt, dẻo dai trước gió bão mà không hề gãy đổ. Thân tre rỗng bên trong tượng trưng cho tâm thế cởi mở, sẵn sàng đón nhận cái mới, trong khi các đốt tre thể hiện sự thăng tiến từng bước chắc chắn. Màu xanh mát mắt của rừng tre không chỉ giúp thư giãn thị giác sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn mang lại cảm giác an toàn, che chở. Nó là lời khẳng định rằng bạn đủ mạnh mẽ và dẻo dai để vượt qua mọi áp lực.

Nếu bạn là người yêu cái đẹp và mong muốn thu hút sự thịnh vượng, phú quý, thì hoa mẫu đơn chính là lựa chọn hoàn hảo. Được mệnh danh là "quốc sắc thiên hương", loài hoa này mang vẻ đẹp đài các, sang trọng, tượng trưng cho sự giàu sang, đủ đầy và cả may mắn trong chuyện tình cảm. Đừng ngại ngần để hình nền là một đóa mẫu đơn rực rỡ. Nó không chỉ làm chiếc điện thoại của bạn thêm phần nữ tính, quyến rũ mà còn kích hoạt năng lượng của sự tự tin, giúp bạn tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, từ đó thu hút tài lộc và những mối nhân duyên tốt lành đến bên mình.

Cuối cùng, đơn giản nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất, chính là hình ảnh Mặt Trời mọc trên đỉnh núi hoặc trên biển. Không có gì mang lại niềm hy vọng lớn lao hơn khoảnh khắc bình minh ló dạng, xua tan bóng tối của đêm đen. Hình ảnh này mang năng lượng Dương cực mạnh, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, sinh khí dồi dào và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Nếu bạn vừa trải qua một tuần tồi tệ, hãy thay ngay hình nền này vào tối Chủ Nhật. Nó là lời hứa hẹn rằng ngày mai mặt trời lại sáng, mọi u ám sẽ qua đi, và bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại một cách rực rỡ hơn.

Việc thay đổi hình nền điện thoại tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại là bước đầu tiên để bạn chủ động dọn dẹp "rác" trong tâm trí và mở cửa đón nhận những luồng khí mới. Hãy thử chọn một biểu tượng mà trực giác bạn mách bảo là cần thiết nhất ngay lúc này, cài đặt nó và cảm nhận sự thay đổi nhẹ nhàng trong cách bạn đón nhận mọi việc trong tuần mới nhé. Chúc bạn một tuần thật nhiều năng lượng lành và may mắn!