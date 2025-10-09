"Đợi Gì, Mơ Đi!" – Bộ phim đầy cảm xúc của hội nghỉ hưu phá vỡ mọi định kiến tuổi già

Cán bộ vừa nhận quyết định nghỉ hưu tay chống nạnh hỏi: "Cậu còn trẻ sao không dám thực hiện ước mơ?", những tưởng cậu trai trẻ sẽ viện đủ lý do để thoái thác, nhưng cậu lại đáp: "Con đâu có cái thứ xa xỉ gọi là ước mơ đó!". Đây chính là câu thoại gợi nhiều suy ngẫm trên poster phim Đợi Gì, Mơ Đi! đã khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11.7.

Poster chính thức của phim "Đợi Gì, Mơ Đi!", dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi, được sản xuất bởi NSX Janet Ngô – NSX của dự án phim điện ảnh huyền sử Trưng Vương (She-Kings).

Trong khi nhiều mọt phim vẫn còn đang suy nghĩ: ước mơ thì có gì xa xỉ? Ai mà chẳng có ước mơ? Quá nhiều câu chuyện về ước mơ đã được kể, vậy bộ phim này, người ta sẽ kể câu chuyện về ước mơ như thế nào?... thì nhà sản xuất tiếp tục tung trailer chính thức, hé lộ thêm về câu chuyện của một già một trẻ, một báo thủ Gen Z "đầy dấu mực", một cán bộ phường bảo thủ U70 vừa nhận quyết định nghỉ hưu và "nguồn cơn" của cuộc gặp gỡ định mệnh khiến 2 con người tưởng chừng chẳng hề liên quan đến nhau lại được đưa đẩy để chung đường.

Khối nghỉ hưu gặp khối "nghỉ phẻ" và nhiều cú twist dở khóc dở cười.

Với vẻ ngoài chân chất, hiền hậu, NSND Thanh Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng Việt với những vai diễn đậm chất bình dị, dân dã, gần gũi, nhưng trong vai diễn ông Hải trong phim mới sắp ra rạp này, ông lại vào vai một ông già "siêu quậy". Thiết lập nhân vật của ông Hải là một hình mẫu cán bộ mẫn cán, chỉn chu, nề nếp đúng chuẩn "các cụ", cả đời cống hiến cho gia đình, công việc, đến khi nghỉ hưu lại có những quyết định khiến cả nhà không thể hiểu nổi. Mặc cả gia đình can ngăn, ông vẫn quyết tâm làm điều mà mình muốn.

Phải mất bao lâu gia đình mới chấp nhận việc ông Hải đi thực hiện ước mơ của riêng mình?

Trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, ông gặp Âu, một thợ xăm trẻ mang đầy đủ đặc tính của một Gen Z điển hình, tự tin, ngông cuồng, cá tính. A Tới VSPLIFFF, một rapper của tổ đội Under The Hood đảm nhiệm vai diễn cậu trai trẻ Âu. Một vai diễn ngông nghênh, ngạo nghễ, báo thủ Gen Z đích thực. Với nét tính cách hoàn toàn trái ngược, cả hai va vào một hành trình bi hài kịch, vừa hài hước vừa lắm ưu tư. Cặp đôi tréo ngoe tưởng không hợp lại hợp không tưởng.

Âu là vai chính đầu tiên của nam rapper VSPLIFFF.

Một già - một trẻ - một ước mơ. Liệu họ có chung ước mơ? Nhưng ước mơ đó là gì thì trailer không hé lộ, chỉ thấy họ cùng nhau rong ruổi trên một chiếc ô tô cũ và trông có vẻ "ngầu" vì loạt hình vẽ đầy cá tính bên trong. Liệu rằng có điều gì hay ho bên trong chiếc xe đó? Chắc hẳn là nhiều niềm vui, sự hân hoan nhưng cũng không thể thiếu những khoảng lặng.

Từ vẻ ngoài cho đến tính cách, toàn bộ là đối lập. Điểm chung của ông già U70 và cậu trai Gen Z là gì?

Bộ phim gây nhiều tò mò, chờ đợi với cộng đồng underground khi một rapper đảm nhận vai trò diễn viên chính. Cùng với đó, thông qua poster, teaser và trailer chính thức của bộ phim, người xem cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Rap và Tattoo và tạo hình rất đời của các nhân vật.

Sự xuất hiện của Táo và Datmaniac càng khiến người xem háo hức chờ đợi.

Sự kết hợp của một diễn viên gạo cội như NSND Thanh Nam và diễn viên trẻ tay ngang như VSPLIFFF cũng là một điểm nhấn thú vị, gây tò mò với khán giả Việt. Liệu 2 chú cháu có tròn vai, tung hứng có nhịp nhàng? Chênh lệch kinh nghiệm và thực lực như vậy, liệu vai diễn này có quá sức với VSPLIFFF…? Tất cả những câu hỏi này có lẽ sẽ cần người xem theo dõi trọn vẹn bộ phim mới có thể đưa ra nhận định của riêng mình.

Đợi Gì, Mơ Đi! Và hãy thực hiện ước mơ đó, dù bạn ở độ tuổi nào!

Bộ phim còn có sự góp mặt của NS Bích Hằng cùng dàn diễn viên trẻ như Trần Kim Hải, Huỳnh Mai Cát Tiên, Phạm Nhật Linh, Nguyễn Sỹ Hậu, Trần Phong… Mỗi nhân vật là những câu chuyện mà trong đó, toàn bộ xã hội hiện thực đều được thu nhỏ và phản chiếu trong những lăng kính đầy nhân văn, sống động.

Dàn diễn viên phụ trong phim

Thời gian khởi chiếu đã qua, nhưng những thông điệp vẫn còn đọng lại trong dòng cảm xúc. Ước mơ của bạn là gì? Bạn đã thực hiện nó đến đâu hay vẫn đang cà lơ phất phơ ở ngã ba đường, chẳng dám dấn thân vào và chinh phục nó? Đừng giới hạn độ tuổi để thực hiện ước mơ, ông Hải gần 70 rồi vẫn kiên quyết được một lần sống cho chính mình, sống vì chính mình, theo đuổi và thực hiện ước mơ mà mình đã gác lại gần 50 năm. Thế thì tại sao một người trẻ như Âu, như bạn, như tôi, chúng ta lại rụt rè, ngần ngại và thiếu mục tiêu đến thế? Cứ mơ, đừng đợi! Cứ làm, đừng sợ! Cứ sai, rồi sửa! Cứ đi, rồi đến!

*Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)