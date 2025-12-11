Biệt động Sài Gòn là bộ phim của đạo diễn Long Vân, ra mắt năm 1986. Gần 4 thập kỷ trôi qua, bộ phim vẫn là tượng đài trong lòng nhiều thế hệ yêu điện ảnh.

Thành công của phim đưa tên tuổi nhiều nghệ sĩ bước sang trang mới, nhưng không phải ai cũng may mắn giữ được điều đó, trong đó có diễn viên Thương Tín và Aly Dũng. Cuối năm 2023, cả hai có dịp hội ngộ sau 30 năm. Khoảnh khắc hai tài tử hào hoa một thời gặp sau ở tuổi xế chiều khiến nhiều khán giả xúc động.

Thương Tín và Aly Dũng cùng đóng "Biệt động Sài Gòn".

Thương Tín cuối đời bệnh tật, ra đi sau nhiều biến cố

Trong Biệt động Sài Gòn , Thương Tín vào vai Sáu Tâm - người lính điển trai, gan dạ. Vai diễn giúp nam diễn viên chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả. Đây cũng chính là vai diễn để đời trong sự nghiệp của Thương Tín.

Sinh thời, ông từng kể thời điểm Biệt động Sài Gòn chiếu lần đầu ở Hà Nội, 6 rạp phim lớn nhất Thủ đô đều đông kịt người, chen lấn đến nỗi cửa rạp bị đạp vỡ cả. "Chưa bao giờ trong đời tôi thấy điện ảnh có uy đến thế" , cố nghệ sĩ nói.

Thương Tín làm nên tiên tuổi sau khi đóng "Biệt động Sài Gòn".

Thời hoàng kim, Thương Tín cũng là cái tên được săn đón nhất màn ảnh, lập kỷ lục là nam diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất trong một năm. Song sự nghiệp của ông "xuống dốc không phanh".

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không giúp cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Tuổi xế chiều, cố nghệ sĩ sa sút cả về sức khỏe lẫn kinh tế. Nam diễn viên từng được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ ăn ở, kết nối nhận show đi hát. Tháng 10/2024, Thương Tín bị tai nạn ngã xe. Kể từ đó, bệnh tình ngày càng nặng khiến ông mất khả năng đi lại, phải ngồi xe lăn hoặc nhờ người ẵm bồng.

Thương Tín sống chật vật những ngày cuối đời.

Sau đó, gia đình đã đưa ông về Phan Rang cùng mẹ già (90 tuổi) và người em trai chăm sóc. Những ngày cuối đời, ông ăn uống rất ít, ngủ kém và thường xuyên buồn bã vì nhớ thành phố cũ.

Ngày 8/12, Thương Tín trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà ở tuổi 69. Đám tang của ông được tổ chức đơn giản. Người thân của nghệ sĩ cũng mong muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Aly Dũng qua đời trong cô độc

Cố diễn viên Aly Dũng (tên thật là Huỳnh Văn Lắm) sinh năm 1950, mang dòng máu Việt lai Ả-rập Xê-út. Trong Biệt động Sài Gòn, ông vào vai một người lính cận vệ. Dù chỉ là vai nhỏ song thành công của phim cũng giúp tên tuổi Aly Dũng được chú ý hơn.

Trước khi đóng phim, ông từng tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan, đoàn kịch Vui và nhận nhiều dạng vai khác nhau nhưng chỉ là vai phụ.

Vai diễn lính cận vệ của Aly Dũng trong "Biệt động Sài Gòn".

Suốt nhiều năm, ông vẫn thường đi diễn để có tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên nói, dù chỉ nhận cát-xê 200-300 ngàn đồng nhưng ông cũng thấy vui vì "có đồng ra đồng vô".

Ngoài ra, ông còn viết kịch bản và mở lớp dạy diễn xuất cho các bạn trẻ không đủ điều kiện đi học chính quy. Dù cuộc sống bấp bênh nhưng ông vẫn mong được sống với nghề đến cuối đời.

Là diễn viên nhưng Aly Dũng lại có hoàn cảnh túng thiếu, khốn khó tuổi già. Sinh thời, Aly Dũng sống một mình ở căn phòng 9m2 tại TP.HCM. Nơi này trước kia là một chuồng heo của nhà hàng xóm, thấy ông không nơi nương tựa nên họ sửa sang thành phòng và bán lại cho ông.

Ông từng trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 68, nam diễn viên kết hôn với một người phụ nữ nhưng chỉ gắn bó với nhau khoảng 2 năm thì đổ vỡ.

Cuộc đời của Aly Dũng gặp nhiều biến cố đau thương.

Những năm cuối đời, Aly Dũng chủ yếu sống nhờ tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Nam diễn viên sống đơn chiếc, chịu cảnh "tứ cố vô thân". Ông được học trò hỗ trợ ở trong căn phòng trọ không tốn chi phí.

Tháng 12/2023, Aly Dũng qua đời ở tuổi 73 vì căn bệnh ung thư máu. Vì không còn người thân nên tang lễ của ông tổ chức gấp rút, tro cốt được gửi tại chùa Pháp Hội, TP.HCM. Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của nam diễn viên.